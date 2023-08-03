ضحت بحياتها.. وفاة شابة سعودية أنقذت أشقاءها من حادث مروع
توفيت شابة سعودية، بعد إنقاذ أشقائها إثر سقوط سيارة والدها من أعلى جبال "حسوة" في منطقة رجال ألمع، جنوبي السعودية.
وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الشابة ريما البالغة 21 عاما، استطاعت إنقاذ 3 من أشقائها، عبر قذفهم إلى خارج السيارة، قبل وقوع حادث التدهور.
وأضافت الصحيفة أن "العائلة قدمت من الرياض لتقضي إجازتها في المنطقة الجنوبية، وتحديدًا بجبال حسوة بمنطقة رجال ألمع".
وتابعت: "فور وصول الأسرة إلى قمة تلك الجبال الشاهقة توقف الأب، وترجل من السيارة ومعه أحد أبنائه بعد أن أحكم إيقافها، إلا أنه سرعان ما أخذت المركبة في الرجوع والاتجاه نحو المنحدر".
ونجا شقيقان للفتاة، فيما أُدخل الثالث قسم العناية المركزة في مستشفى، ولقيت هي مصرعها.
ولفتت الصحيفة إلى أن ريما "كانت على باب السيارة وبإمكانها الخروج، إلا أنها جعلت كل همها نجاة أشقائها لتسقط السيارة من أعلى الجبل وتستقر في هوة عميقة يصعب الوصول إليها".
وكانت ريما خريجة هذا العام، وتتدرب بمطار الملك خالد بالرياض تمهيدًا لمباشرة مهام عملها بالمطار ذاته.