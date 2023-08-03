ضحت بحياتها.. وفاة شابة سعودية أنقذت أشقاءها من حادث مروع

توفيت شابة سعودية، بعد إنقاذ أشقائها إثر سقوط سيارة والدها من أعلى جبال "حسوة" في منطقة رجال ألمع، جنوبي السعودية.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الشابة ريما البالغة 21 عاما، استطاعت إنقاذ 3 من أشقائها، عبر قذفهم إلى خارج السيارة، قبل وقوع حادث التدهور.

وأضافت الصحيفة أن "العائلة قدمت من الرياض لتقضي إجازتها في المنطقة الجنوبية، وتحديدًا بجبال حسوة بمنطقة رجال ألمع".

وتابعت: "فور وصول الأسرة إلى قمة تلك الجبال الشاهقة توقف الأب، وترجل من السيارة ومعه أحد أبنائه بعد أن أحكم إيقافها، إلا أنه سرعان ما أخذت المركبة في الرجوع والاتجاه نحو المنحدر".