يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لخوض أولى تجاربه السينمائية الفعلية من خلال فيلم يجمع بينه وبين والدته الممثلة نزهة الركراكي؛ إذ بدأ بتصويره في شهر فبراير الماضي.

وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية، فإن الفيلم المرتقب يفكر فيه لمجرد منذ فترة طويلة، خاصة وأنه يرغب منذ فترة في اقتحام مجال السينما، بعدما شارك في تجربة منذ 10 سنوات من خلال فيلم ينتمي إلى نوعية الرعب، لكنه لم ير النور حتى الآن.

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وأشار المصدر إلى أن الفيلم يحمل اسم "٦ على ٩"، وهو ذو طابع كوميدي درامي، وأشرف على إخراجه المخرج المغربي محمد علي، وهو من إنتاج إدريس شحتان، ومن المقرر أن يظهر بصورة مبهرة، خاصة وأنه تم استخدام أحدث تقنيات التصوير العالمية.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب لمجرد ووالدته مجموعة من الفنانين من بينهم محمد الجم، وفاتي جمالي، وصفاء حبيركو، وعصام وشمة، وآخرون.

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان كان قد أعلن عن تحضيره لفيلم سينمائي يجمع بينه وبين صديقه الفنان المغربي سعد لمجرد، اللذين اشتركا سابقا في تقديم أغنية "إنساي".