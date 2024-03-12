هل يرتقي مسلسل "سكة سفر 3" لنجاح جزئه الأول؟

يحقق مسلسل "سكة سفر" في جزئه الثالث، الذي يُعرض في فترة الوقت الذهبي المتزامن مع موعد الإفطار في السعودية ودول المنطقة، ردود فعل إيجابية تعيد للأذهان نجاح الجزء الأول بشكل منقطع النظير.

وعرضت قناة "إم بي سي" حتى الآن حلقتين من المسلسل الرمضاني اليومي، لتبدأ تقييمات المشاهدين الكثر للمسلسل رغم كثرة المسلسلات الدرامية المعروضة، مستفيداً من فترة عرضه، بجانب شعبية نجومه منذ نجاحهم أول مرة قبل عامين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تكثر عبارات المديح والإشادة بقصة المسلسل ومشاهده الكوميدية، وأداء نجومه الثلاثة، بينما حضرت الانتقادات مبكراً لأعمال كوميدية أخرى يقول مشاهدوها إنها مفتعلة.

وكتب بعض مشاهدي المسلسل: "هذي أول مره أتابعه هالسنة وفعلاً طلع قد المدح"، "اتفق الأفضل والأمتع"، "يجنن المسلسل لطيف"، وغيرها من عبارات الإعجاب.