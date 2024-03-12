هل يرتقي مسلسل "سكة سفر 3" لنجاح جزئه الأول؟
يحقق مسلسل "سكة سفر" في جزئه الثالث، الذي يُعرض في فترة الوقت الذهبي المتزامن مع موعد الإفطار في السعودية ودول المنطقة، ردود فعل إيجابية تعيد للأذهان نجاح الجزء الأول بشكل منقطع النظير.
وعرضت قناة "إم بي سي" حتى الآن حلقتين من المسلسل الرمضاني اليومي، لتبدأ تقييمات المشاهدين الكثر للمسلسل رغم كثرة المسلسلات الدرامية المعروضة، مستفيداً من فترة عرضه، بجانب شعبية نجومه منذ نجاحهم أول مرة قبل عامين.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تكثر عبارات المديح والإشادة بقصة المسلسل ومشاهده الكوميدية، وأداء نجومه الثلاثة، بينما حضرت الانتقادات مبكراً لأعمال كوميدية أخرى يقول مشاهدوها إنها مفتعلة.
وكتب بعض مشاهدي المسلسل: "هذي أول مره أتابعه هالسنة وفعلاً طلع قد المدح"، "اتفق الأفضل والأمتع"، "يجنن المسلسل لطيف"، وغيرها من عبارات الإعجاب.
وحتى على مستوى انتقادات المتخصصين وتقييمهم لما يعرض هذا العام، استثنت الكاتبة والناقدة إيمان الخطاف مسلسل "سكة سفر" مما أسمته بالأعمال المخيبة للآمال.
وقالت الخطاف: "بعد مشاهدة الحلقات الأولى.. أعمال الفترة الذهبية مخيّبة للآمال! نصوص ضعيفة وكوميديا مفتعلة، الأفضل حتى الآن #سكة_سفر رغم أن الثلث الأخير من الحلقة يشبه أحداث الخلاط+، لكن هناك قصة، لايت كوميدي، وعدم استخفاف بالمشاهد".
وكان الجزء الأول من المسلسل قد تم تصويره عام 2022 في استراحة صحراوية على طريق قريب من الرياض، وحقق مشاهدة كبيرة ومطالب بالاستمرار، وهو ما تم بالفعل، حيث يعرض الجزء الثالث حالياً بتعاون 12 كاتبًا، وإخراج دافيد أوريان، والإشراف العام للعراقي أوس الشرقي الذي أخرج جزءه الأول.
وتدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أشقاء تضطرهم الظروف لمواجهة الحياة بمفردهم بعد وفاة والدهم، لتبدأ سلسلة من المغامرات والمفاجآت في قالب تحضر فيه الكوميديا كثيراً، وتعكس مشاهد الطبيعة الخلَّابة والمتنوعة في السعودية، بجانب تنوع مناطقها وعادات سكانها وتقاليدهم.
وسكة سفر من بطولة صالح أبو عمرة، وسعد عزيز، ومحمد الشهري، وخيرية نظمي، وعبد الله العامر.