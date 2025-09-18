بسبب كلماتها.. وزارة تركية تطلب حظر أغنية جديدة لفنان مشهور

تقدمت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، بطلب إلى القضاء، لمنع الوصول إلى أغنية الفنان "مابل ماتيز" الجديدة التي تحمل اسم: Perperişan أو "المبعثر وفي حالة يرثى لها".

وأطلق النجم ماتير أغنيته قبل نحو أسبوعين، ومنذ ذلك الحين تعرضت لانتقادات واسعة يقول أصحابها إنها ترتبط بكون كلماتها تحمل تفسيرات مزدوجة، بينها إيحاءات جنسية وإساءة للأطفال والقاصرين.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الوزارة قدمت لمحكمة الجنايات في أنقرة، طلباً يشير لكون محتوى الأغنية قد يضر بالأسرة، ويؤثر سلبًا على النمو الفكري للأطفال والشباب، ويُخِل بالنظام العام، ويُثير غضبًا شعبيًّا.

وتزامنت دعوى الوزارة مع شكوى أخرى قدمها مواطنون أتراك لمنصة "جيمير" التي تتبع رئاسة الجمهورية، وتتلقى شكاوى متنوعة، وقد تضمنت اعتراض المشتكين على الأغنية لكونها "تتعارض مع عادات وتقاليد الأسرة التركية".

وتستهدف الدعوى القضائية والشكوى، تدخل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحجب الوصول للأغنية والاستماع إليها.

"تشويه خبيث"

ورد المغني التركي على الانتقادات والدعوى القضائية ضد أغنيته، وقال إن Perperişan تحاكي تقاليد الأدب الشعبي وتحكي قصة حب من خلال الاستعارات.

وأضاف ماتيز، اليوم الخميس، أنه مندهش من تشويه كلمات أغنيته بشكل متعمد وخبيث وتفسيرها بطريقة غير معقولة.

كما سخر من الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الأسرة ضد أغنيته، وقال إن النظام العام ليس هشاً لدرجة أن تؤثر فيه أغنية واحدة.

ويحظى ماتيز (40 عاماً) بشعبية كبيرة في تركيا، وتحقق أغانيه عشرات ملايين المشاهدات والاستماع، وسبق أن أثير جدل مماثل في السنوات الماضية حول أغانٍ سابقة له، لكنه يجد على الدوام دعماً ودفاعاً من جمهور كبير يسانده.