شكل أنفك يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك

يطلق على قراءة الوجه "علم الفراسة" ويقول الخبراء إنه حقيقي مبني على نظريات عملية، يمكنك من التعرف على شخصية من يقف أمامك من خلال عينيه، وأنفه، وشفتيه، وخدوده، وذقنه، كما يُمكنّك التعرف على رغباته ونقاط ضعفه.

ويقول خبراء في علم الفراسة إنهم قادرون على فهم شخصيات الأفراد من خلال شكل أنوفهم، إذ يتبين ما إذا كان الفرد متحدثًا أو مفكرًا أو عاملًا ذكيًا أو مجازفًا أو حساسًا وغير ذلك الكثير.

وبحسب موقع "تايمز أو انديا" إليك ما يقوله شكل أنفك عن شخصيتك: