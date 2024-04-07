شكل أنفك يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك
يطلق على قراءة الوجه "علم الفراسة" ويقول الخبراء إنه حقيقي مبني على نظريات عملية، يمكنك من التعرف على شخصية من يقف أمامك من خلال عينيه، وأنفه، وشفتيه، وخدوده، وذقنه، كما يُمكنّك التعرف على رغباته ونقاط ضعفه.
ويقول خبراء في علم الفراسة إنهم قادرون على فهم شخصيات الأفراد من خلال شكل أنوفهم، إذ يتبين ما إذا كان الفرد متحدثًا أو مفكرًا أو عاملًا ذكيًا أو مجازفًا أو حساسًا وغير ذلك الكثير.
وبحسب موقع "تايمز أو انديا" إليك ما يقوله شكل أنفك عن شخصيتك:
الأنف الكبير
يقول خبراء علم الفراسة، إن الأشخاص الذين لديهم أنوف ضخمة بفتحات كبيرة وطرف مستدير، عمليون ويتمتعون بمستويات ذكاء عالية، كما إنهم مستقلون إلى حد كبير، ومعروفون "بالغرور"، ويحبون أن يكون لهم رأي في كل شيء.
كما إنهم يجدون صعوبة في قبول المساعدة ويريدون أن يكون لديهم شعور بالقوة والسيطرة على كل شيء، إنهم يحبون التخطيط للأشياء ويرغبون في أن يصبحوا أسيادا ورؤساء لأنفسهم.
الأنف الروماني
إذا كان لدى الشخص جسر أنف منحن قليلاً، فيقول علماء الفراسة إنه شخص رشيق وعقلاني ومتحد. كما يميل إلى التميز عن الآخرين، وله حضور قوي لتحقيق أهدافه بسرعة.
ويؤكد الخبراء أن أصحاب الأنف الروماني لديهم عقل إستراتيجي مع موهبة اكتشاف الفرص، كما لديهم أساس لضبط النفس، ولا يتخذون أي قرارات متسرعة.
الأنف المكتنز
الأشخاص الذين لديهم أنف عريض ومكتنز هم أذكياء عاطفيًا وحذرون جدًا، ومعروفون بأنهم كرماء، وحساسون، وأذكياء، ولطيفون، وسريعو البديهة، لكنهم أيضًا سريعو التفكير.
فمن يمتلك أنفا مكتنزا بحسب علماء الفراسة، لديه قوة خيال واسع ومواقف حازمة وقوية في طرح الأفكار بسرعة.
الأنف الصغير والمستدير
إذا كان لدى الشخص أنف مستدير وصغير، فهو مهتم ومتفائل ومحب ومهتم وواسع الخيال.
ومع ذلك، قد يكون مشحونا عاطفيًا وفي بعض الأحيان متقلب المزاج، ولكن لديه القدرة على إضفاء البهجة على الغرفة بدفئه وطاقته الحنونة في دقائق.
ويقول خبراء الفراسة إن أصحاب الأنوف الصغيرة يتمتعون بشخصية حازمة وقوة إرادة، وهم مخططون دقيقون لكن يمكنهم في بعض الأحيان إظهار عناد الأطفال.
أنف الصقر
إذا كنت تعرف شخصًا لديه شكل أنف الصقر، فهو من الذين يحبون أن يعيشوا الحياة وفقًا لشروطهم. ويرى خبراء علم الفراسة أن أولئك الأشخاص واثقون ومستقلون ومتسلطون، ويمكن أن يظهروا في بعض الأحيان على أنهم متعجرفون ومتفاخرون، لكنهم في الحقيقة يحبون أن يشعروا بالاحترام والأهمية ولا يطلبون أي موافقة من الآخرين.