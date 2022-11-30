لماذا التغيير يظل صعبا؟

الحياة الروتينية

ورأى التقرير، أن "دماغنا المحافظ بطبيعته يقاوم دائما. حيث يكرس التكرار فينا ألوان التعلم المكتسبة (ركوب الدراجات، والقيادة، وإتقان اللغة، وما إلى ذلك)، ويقلل من إنفاق الطاقة ويحدّ من الإجهاد".

وأضاف: "مع ذلك فإن التغيير يعني الذهاب نحو المجهول، لتغيير الآليات القائمة على المستوى العصبي التي تتيح لنا العمل بشكل أوتوماتيكي (تلقائي)".

وأشار التقرير، إلى أنه "لتحقيق هدف ما غالبا ما يكون من الضروري التحكيم بين نوعين من الرغبات، الأولى التي تحددها الاحتياجات الآنية، والثانية تلك المتعلقة بمشاريع طويلة الأجل".

ومع ذلك، بالنسبة لهدف بعيد مثل الإقلاع عن التدخين، المراجعة للامتحان، يكون الثمن الواجب دفعه، فوريا، بينما المزايا مثل صحة أفضل، وظيفة جديدة، فيتم تأجيلها، بحسب التقرير.

وعلى العكس من ذلك، فإن فوائد الرغبات الفورية لا يستغرق تحقيقها وقتا طويلا.

واعتبر التقرير، أن "الخوف أيضا يشل العديد من المرشحين للتغيير. فالتغيير يدعو إلى توازن جديد؛ ما يعني وجود اختلال في التوازن القائم".

وتساءل المعالج النفساني إيمانويل باليه دي كوكوريومونت، حول من يحب عدم التوازن، مجيبا أنه "ربما ليس الكثير من الناس؛ ما يساعد على استمرار التوازن القائم".

أقفال الخوف

وبحسب التقرير، "يحدد إيمانويل أقفال خوف ثلاثة، هي التي يمكن أن تمنعك من الانطلاق. يستشهد أوّلاً بالخوف من استعادة معاناة طفولتك، وهو الخوف الذي يمنعك من الاستماع إلى نقاط ضعفك، لأننا تعلمنا أن نكبر ونصبح أقوياء، ثم يأتي الخوف من تغيير العلاقات، وأخيرًا الخوف من تجاوز الحدود التي وضعها المحيط من حولنا، والتي تميل أحيانًا إلى اختزالنا في دور واحد".

وفي هذا السياق توضح المدربة النفسية ماتيلد فورجيت: "أستمعُ إلى عملائي وهم يتحدثون عن مقاومتهم، ونعمل عليها معًا".

وتضيف: "يأتي الخوف من الفشل بسرعة، ولكن الشيء الرئيسي هو التفكير في مشروع ما زال قائمًا ومعرفة كيفية تغيير الاتجاه إذا لم ينجح، إذا كانت المخاوف التي تم التعبير عنها لها ما يبررها. ليس الأمر صعبًا".