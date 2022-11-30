لماذا التغيير يظل صعبا؟
سلّط تقرير فرنسي، الضوء على الأسباب التي تجعل من تغيير الروتين اليومي "أمرا صعبا"، ووفق موقع "caminteresse"، فإن "الخوف من أن نخيّب من هُم حولنا أو من الفشل وتكرار سيناريوهات الحياة، عقبات تقف في طريق التغيير".
ولفت التقرير، إلى أن "الكاتبة الفرنسية أنيس فانيل روت، في كتابها (التخلي عن كل شيء)، تركت كل شيء للسيطرة على حياتها، واستعادة الوعي بجسدها والانتقال للإقامة على بعد 700 كيلومتر من العاصمة".
وأضاف أن "هذه هي القصة نفسها التي نخشى أن نصبح البطل فيها، ذات القصة التي نقول فيها لأنفسنا: من المؤكد أنه ليس من السهل ترك كل شيء وراءنا".
واعتبر التقرير، أن "تغيير جانب واحد من حياتك ليس نهرا هادئا طويلا، وكثيرة هي المكابح".
الحياة الروتينية
ورأى التقرير، أن "دماغنا المحافظ بطبيعته يقاوم دائما. حيث يكرس التكرار فينا ألوان التعلم المكتسبة (ركوب الدراجات، والقيادة، وإتقان اللغة، وما إلى ذلك)، ويقلل من إنفاق الطاقة ويحدّ من الإجهاد".
وأضاف: "مع ذلك فإن التغيير يعني الذهاب نحو المجهول، لتغيير الآليات القائمة على المستوى العصبي التي تتيح لنا العمل بشكل أوتوماتيكي (تلقائي)".
وأشار التقرير، إلى أنه "لتحقيق هدف ما غالبا ما يكون من الضروري التحكيم بين نوعين من الرغبات، الأولى التي تحددها الاحتياجات الآنية، والثانية تلك المتعلقة بمشاريع طويلة الأجل".
ومع ذلك، بالنسبة لهدف بعيد مثل الإقلاع عن التدخين، المراجعة للامتحان، يكون الثمن الواجب دفعه، فوريا، بينما المزايا مثل صحة أفضل، وظيفة جديدة، فيتم تأجيلها، بحسب التقرير.
وعلى العكس من ذلك، فإن فوائد الرغبات الفورية لا يستغرق تحقيقها وقتا طويلا.
واعتبر التقرير، أن "الخوف أيضا يشل العديد من المرشحين للتغيير. فالتغيير يدعو إلى توازن جديد؛ ما يعني وجود اختلال في التوازن القائم".
وتساءل المعالج النفساني إيمانويل باليه دي كوكوريومونت، حول من يحب عدم التوازن، مجيبا أنه "ربما ليس الكثير من الناس؛ ما يساعد على استمرار التوازن القائم".
أقفال الخوف
وبحسب التقرير، "يحدد إيمانويل أقفال خوف ثلاثة، هي التي يمكن أن تمنعك من الانطلاق. يستشهد أوّلاً بالخوف من استعادة معاناة طفولتك، وهو الخوف الذي يمنعك من الاستماع إلى نقاط ضعفك، لأننا تعلمنا أن نكبر ونصبح أقوياء، ثم يأتي الخوف من تغيير العلاقات، وأخيرًا الخوف من تجاوز الحدود التي وضعها المحيط من حولنا، والتي تميل أحيانًا إلى اختزالنا في دور واحد".
وفي هذا السياق توضح المدربة النفسية ماتيلد فورجيت: "أستمعُ إلى عملائي وهم يتحدثون عن مقاومتهم، ونعمل عليها معًا".
وتضيف: "يأتي الخوف من الفشل بسرعة، ولكن الشيء الرئيسي هو التفكير في مشروع ما زال قائمًا ومعرفة كيفية تغيير الاتجاه إذا لم ينجح، إذا كانت المخاوف التي تم التعبير عنها لها ما يبررها. ليس الأمر صعبًا".
الأقارب
ووفقًا للتقرير، فإن "التغيير يخلط أيضًا ترتيب الأوراق في نظام العائلة أو المجموعة أو الشركة، التغيير يزعج الفكرة التي يملكها أحباؤك عنك، والتي يمكن أن تحثهم على التعبير عن مخاوفهم".
وتلاحظ ماتيلد فورجيت التي تستقبل 70% من النساء للاستشارة، وجود عوائق من جانب أزواجهن.
وتتابع قائلةً: "تثق النساء كثيرًا في أزواجهن، لكنهم سرعان ما يُعيدوهنّ إلى الواقع الملموس ويمنعوهنّ من الحلم، وهو ما يشجعهن على التحدث بحرية مع معالج نفساني من أجل حماية أنفسهن من عبارات على غرار: لن تنجحي، أنت لست مهيّأة لذلك".
واعتبر التقرير، أن هناك "فرامل أخرى يمكن أن تأتي من ثقافة الأسرة"، وفي هذا الشأن تضيف ماتيلد فورجت: "لدى البعض تقاليد الأعمال الريادية أي التي تتعلق بمؤسساتهم الخاصة، والبعض الآخر ليس كذلك على الإطلاق".
وأضافت فورجيت: "مع الآباء الذين عرفوا دائمًا الأمان الوظيفي فإن رغبة أبنائهم في بدء عمل تجاري ضربٌ من الغباء أو الجنون، ثم هناك الآباء الذين يستاؤون من رؤية أبنائهم يتخلون عن الوظيفة الجيدة، بعد دراسات طويلة ومكلفة".
بدورها، تعلّق أخصائية علم النفس الإكلينيكي أريان كالفو، مؤلفة كتاب "كيف ترعى الشخص البالغ بداخلك" قائلة: "لدينا المزيد من الموارد ونحن أقوى مما نعتقد. كانت فترة انتشار وباء كورونا بمثابة اختبار للتكيف مع الاضطرابات السريعة والكبيرة، والتي لا يمكن التنبؤ بها".
وتابعت: "حتى أولئك الذين قالوا إنهم لا يستطيعون أبدا التكيف مع تغيير نمط حياتهم، فعلوا ذلك. شعرنا جميعا بالذهول بعض الشيء، لكن كان الجميع يغسلون أيديهم ويعملون من المنزل وقد تعلموا الحفاظ على مسافة بينهم وبين غيرهم في غضون أيام قليلة".