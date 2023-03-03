الأجسام الغامضة تصل تركيا.. تدمير "جسم غريب" على ساحل البحر الأسود

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، تدمير "جسم غريب" ظهر قبالة سواحل ولاية أوردو المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

ووفق ما نشرته وكالة الأناضول الرسمية، فإن "السلطات لاحظت وجود جسم غريب قبالة السواحل، قبل أن تجره إلى البر وتدمره بشكل آمن".

وأوضحت أن "الجسم الغريب الذي كان بحجم برميل، وتم تدميره بشكل آمن عقب اتخاذ التدابير اللازمة من قوات الأمن وفرق إدارة الكوارث (آفاد)"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء بعض المنازل المحيطة من السكان ونقلهم إلى مكان آمن.