"هجير".. فيلم سعودي يحمل رسائل إنسانية عبر الموسيقى

يحمل الفيلم السعودي "هجير" رسائل إنسانية لافتة تتعلق بالصمود والأمل وعدم اليأس أو الاستسلام للأزمات العنيفة التي يمكن أن تهزنا بقوة، وعلى نحو مفاجئ، وكيف أن الشغف يمكن أن يكون قارب الوصول إلى شاطئ النجاة.

بدا هذا الملمح واضحًا لدى عرض الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية والعربية وأحدثها الدورة الثالثة من مهرجان "الغردقة لسينما الشباب" التي تنطلق فعالياتها في المدينة الساحلية المصرية المطلة على شاطئ البحر الأحمر في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر/أيلول.

"بيتهوفن العرب"

تدور الأحداث حول "هجير"، طفل مولع بالموسيقي، يمتلك موهبة خارقة للمألوف من حيث التذوق ورهافة الحس وبراعة الإحساس بالجمال، كل المقدمات تؤكد أننا بإزاء مشروع لـ"بيتهوفن العرب"، لكن سرعان ما تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن.

يصاب الطفل الموهوب بمرض نادر يُفقده القدرة على السمع، لم يعد يمتلك أقوى أسلحته للتواصل مع العالم موسيقيًّا، لكنه لا يستسلم أبدا ويحمل في قلبه شغفا لا يموت، رغم الألم والمصاعب العملية.

حين يصبح شابا، تأتي اللحظة الموعودة ويحقق "هجير" حلم العمر ويؤلف سيمفونية متكاملة، شديدة العذوبة، تمس الروح بقوة، وكيف لا وهي تعكس أسوأ صدمات حياته وما اعتراها من قسوة، كما تجسد رحلته وصموده في سبيل الوصول إلى هدفه.

يمزج الفيلم زمنيا بين حقبتي الستينيات والتسعينيات ويقدم صورة باهرة لمدينة "جدة التاريخية" قديما، كما يبدو العمل مشحونا بلحظات إنسانية حادة وعنيفة في تحولاتها ما بين اليأس والرجاء.

و"هجير" من إخراج سارة طلب، وتأليف أمل دياب وأمل الحجار، وبطولة خالد يسلم، وخالد الحربي، وريم الحبيب، وعبد العزيز فيصل.