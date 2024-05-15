برواز حسين تعلن إصابتها بالسرطان

كشفت نجمة "أراب آيدول" برواس حسين، اليوم الأربعاء، عن إصابتها بمرض السرطان، ومحاولتها التماسك، وتحدّي الألم.

وقالت المطربة العراقية الشابة عبر صفحتها على منصة "إكس": "دائمًا راضية بالقضاء والقدر إللي الله كاتبه لنا، نعم أحارب المرض الخبيث (سرطان الأمعاء).. حاليًا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شيء".

وأضافت: "ادعو لي بالشفاء، الله يحفظكم ويحفظنا من كل مرض وشر، ويشفي جميع المرضى".

ولم تكشف الفنانة الشابة أي تفاصيل أخرى عن مرضها، ومدى انتشاره.

وحظيت المطربة، ذات الأصول الكردية، بشهرة واسعة عقب مشاركتها في برنامج "أراب أيدول"، وتقديمها لعدد من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والكنج محمد منير.

ولقي منشور "برواس" الحزين والمصحوب بصورة لها بالأبيض والأسود تفاعلاً واسع النطاق، حيث توالت آلاف الدعوات لها بالشفاء.