انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لـ"ميغان ماركل" وهي تستعرض مهارتها في الرقص، خلال جولتها الأخيرة في كولومبيا مع الأمير هاري.

وأظهرت ميغان حركات رقصها وهي تستمتع مع السكان المحليين خلال زيارتها إلى المركز الوطني للفنون "ديليا زاباتا أوليفيلا".

ويبدو أن "ميغان" فشلت في إرضاء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لانتقادات سلبية، بعد وصفها بالعجوز المصابة بالتهاب مفاصل.

كما شن آخرون النار على ميغان وزوجها الأمير هاري، منتقدين قرارهما بزيارة كولومبيا، التي تعاني من ارتفاع في معدلات الجريمة، والاضطرابات المدنية، وعمليات الاختطاف، في حين أنهما رفضا، مرارًا، العودة إلى المملكة المتحدة بسبب "المخاوف الأمنية".