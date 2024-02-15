كيف يعمل الدماغ عند الوقوع في الحب؟

كشفت الأستاذة في علم الإنسان الحيوي، هيلين فيشر، أن "الجسد يصدر العديد من ردود الفعل عند الوقوع في الحب"، موضحة أن الناقل العصبي "نورإبينفرين" يلعب دورًا رئيسًا في الإثارة واليقظة، مما يزيد معدل ضربات القلب، وضغط الدم، واتساع حدقة العين، بحسب صحيفة "تليغراف".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن فيشر قولها إن ما يحرك الشعور بالرومانسية لدى الشخص هو هرمون الدوبامين، الذي يجعله يشعر "بالسعادة، والرضا، والتحفيز".

وقالت الصحيفة إنه، في العام 2005، قامت فيشر وزملاؤها من كلية "ألبرت أينشتاين" للطب، ومقرها نيويورك، بإجراء مسح ضوئي لأدمغة الأشخاص الواقعين في الحب الرومانسي.

وبينت فيشر أنه "كان هناك نشاط متزايد في مصنع صغير قرب قاعدة الدماغ، يفرز الدوبامين، ويرسله إلى مناطق متعددة من الدماغ، مما يمنحك التركيز والطاقة، والتحفيز والرغبة في شخص معين، والاعتقاد بأن هذا الشخص مميز جدًا".