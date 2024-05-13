وفاة ملاكم بريطاني في أول مباراة احترافية له

توفي الملاكم البريطاني شريف لاوال عن عمر يناهز 28 عاماً، بعد سقوطه من حلبة الملاكمة، في أول مباراة احترافية له.

وكان لاوال يتنافس مع الملاكم البرتغالي مالام فاريلا في هارو، حيث تم إسعافه إلى مستشفى نورثويك بارك، ليُعلن عن وفاته هناك، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية وشهود عيان، قام الأطباء بمحاولات إنقاذ حياة لاوال على الحلبة عبر الإنعاش القلبي الرئوي.