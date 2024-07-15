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اعترف بقتل 42 امرأة.. القبض على"مجرم متسلسل" في كينيا

اعترف بقتل 42 امرأة.. القبض على"مجرم متسلسل" في كينيا
تعبيرية المصدر: Getty Images
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 12:22 م

أعلنت الشرطة الكينية، الاثنين، توقيف "قاتل متسلسل مضطرب عقليًّا" اعترف بقتل 42 امرأة، وذلك بعد العثور على تسع جثث مشوّهة في مكب للنفايات بالعاصمة نيروبي.

واعترف كولينز جميسي خالوشا (33 عامًا) الذي أوقف في نيروبي، "باستدراج 42 امرأة وقتلهنّ والتخلص من جثثهنّ بمكب النفايات" في حيّ موكورو جنوب العاصمة الكينية، حسبما قال رئيس مديرية المباحث الجنائية أمين محمد خلال مؤتمر صحافي.

 

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وأوقف المجرم أمام موقع "ذهب إليه لمشاهدة نهائي كأس أوروبا لكرة القدم" مساء الأحد، إذ كان"يحاول جذب ضحية أخرى" عندما ألقت الشرطة القبض عليه، بحسب السلطات.

وعُثر على المشتبه فيه بعد تحليل بيانات هاتف واحدة من الضحايا.

 

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وأشار رئيس مديرية المباحث الجنائية إلى أن السلطات عثرت أثناء تفتيش منزل المشتبه فيه على منجل "نعتقد أنه استُخدم لتقطيع أوصال الضحايا"، واصفًا إياه بأنه "مصاص دماء".

وتابع "من المؤسف والمحزن جدًّا أن المتهم أكّد أن ضحيته الأولى كانت زوجته، التي خنقها قبل أن يقطّع جثتها، ويلقيها" في مكب النفايات.

وحصلت جرائم القتل هذه بين 2022 و2024 وفق المصدر نفسه.

 

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وتقول السلطات الكينية إنه تم العثور حتى الآن على تسع جثث، ثمان منها على الأقل تعود إلى نساء، في مكبّ النفايات بين الجمعة والأحد. وتراوحت أعمار 8 من الضحايا بين 18 و30 عامًا، بحسب محمد.

 

جريمة قتلكينيا

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