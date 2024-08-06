تمكنت فرق الإنقاذ في الهند من انتشال امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، بعد سقوطها في وادٍ بعمق 30 متراً؛ بسبب رغبتها في التقاط صورة سيلفي.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، وقع الحادث المروع يوم السبت الماضي في منطقة "بوراني غات" بولاية ماهاراشترا، بالقرب من شلالات "توسغار" التي كانت مغلقة بسبب الأمطار الغزيرة.

وبيّنت التفاصيل أن المرأة كانت مع مجموعة من الأصدقاء، حين سقطت من حافة المنحدر في أثناء التقاط الصور.

وتلقت الشرطة بلاغًا بالحادث، لتسارع فرق الإنقاذ للمكان، وتخصص فريقا من الحرس الوطني لانتشالها ونقلها إلى المستشفى، الذي أكد أن حالتها مستقرة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوعين من وفاة امرأة بحادث مماثل بالقرب من شلال "كومبي"، إذ سقطت من ارتفاع 100 متر في أثناء تصوير مقطع فيديو لصفحتها على إنستغرام.

وتشير التقارير إلى أن الهند سجلت أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بصور السيلفي، تليها الولايات المتحدة وروسيا.

وبين العامين 2008 و2021، تم تسجيل 379 حالة وفاة مرتبطة بصور السيلفي عالميًا، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة طب السفر.