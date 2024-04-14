في الصين.. آلة "تطحن" ذكريات المُطلّقين لتوليد الكهرباء (صور)

تقدّم شركة "لو وي" المتخصّصة في الهدم، خدمات من نوع آخر، حيثُ توفر خدمات "لهدم وطحن" ذكريات المُطلّقين الفوتوغرافية، عبر آلة ضخمة، لا تعمل على "شفاء غليل" المُطلّقين فقط بل وتولد الكهرباء أيضًا.

وتساعد الشركة الصينية، المُطلّقين على طيّ صفحة مرحلة من حياتهم سبقت انتهاء العلاقة الزوجية، وذلك من خلال وضع صور المُطلّقين، التي تعود إلى مراحل الحبّ الأولى السعيدة، في آلة تمزيق صناعية، لإنتاج الكهرباء.