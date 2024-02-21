وثائق: جدّ بايدن أُدخل السجن لمحاولته القتل
أظهرت وثائق أن عفوا صدر عن الجد الأكبر للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد محاولته قتل شخص بسكين أثناء مشاجرة، خلال حقبة الحرب الأهلية.
وتشير سجلات المحكمة العسكرية في الأرشيف الوطني الأمريكي، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" يوم الإثنين، إلى تفاصيل محاكمة موزيس (موسى) جيه روبينيت بعدما دخل في عراك مع زميله الموظف المدني في جيش الاتحاد جون جيه ألكسندر في 21 مارس/آذار 1864.
واتُهم روبينيت، وهو جد بايدن، بمحاولة القتل بعد الصراع الذي دار في المعسكر الشتوي لجيش بوتوماك في فيرجينيا، عندما سمعه ألكسندر وهو يقول شيئًا عنه لأحد الطهاة، فاندفع نحوه.
وتشاجر الرجلان، وأخرج روبينيت سكينا من جيبه، وهاجم بها ألكسندر؛ ما أدى إلى تعرضه لإصابات عدة قبل أن يتدخل آخرون، وفقا للوثائق.
وأصر روبينيت الذي كان يبلغ من العمر 42 عامًا، والذي تم تعيينه من قبل الجيش كجراح بيطري، على أن ألكسندر ربما كان ليصيبه بجروح خطيرة لو لم يلجأ إلى الوسائل التي استخدمها أثناء العراك معه.
لكن القضاة العسكريين أدانوا جد بايدن، وحكموا عليه بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة.
بعدها، قدم 3 ضباط من الجيش التماسًا إلى الرئيس الأمريكي آنذاك أبراهام لينكولن، لإلغاء إدانته، زاعمين أن الحكم كان قاسيًا بشكل غير مبرر، وأن روبينيت كان يدافع عن نفسه ضد شخص "يتفوق عليه كثيرًا في القوة والحجم".
ووافق لينكولن، ووقع العفو في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
وتوفي موزيس روبينيت عام 1903.