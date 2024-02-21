وثائق: جدّ بايدن أُدخل السجن لمحاولته القتل

أظهرت وثائق أن عفوا صدر عن الجد الأكبر للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد محاولته قتل شخص بسكين أثناء مشاجرة، خلال حقبة الحرب الأهلية.

وتشير سجلات المحكمة العسكرية في الأرشيف الوطني الأمريكي، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" يوم الإثنين، إلى تفاصيل محاكمة موزيس (موسى) جيه روبينيت بعدما دخل في عراك مع زميله الموظف المدني في جيش الاتحاد جون جيه ألكسندر في 21 مارس/آذار 1864.

واتُهم روبينيت، وهو جد بايدن، بمحاولة القتل بعد الصراع الذي دار في المعسكر الشتوي لجيش بوتوماك في فيرجينيا، عندما سمعه ألكسندر وهو يقول شيئًا عنه لأحد الطهاة، فاندفع نحوه.

وتشاجر الرجلان، وأخرج روبينيت سكينا من جيبه، وهاجم بها ألكسندر؛ ما أدى إلى تعرضه لإصابات عدة قبل أن يتدخل آخرون، وفقا للوثائق.