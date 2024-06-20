البحرية المغربية تنقذ 91 شخصاً على متن قارب هجرة غير شرعية (صور)

أعلنت البحرية الملكية المغربية، الأربعاء، إنقاذ قارب على متنه 91 مرشحاً للهجرة غير النظامية، على بعد 189 كيلومتراً جنوب غرب مدينة "الداخلة".

وقالت البحرية في بيان لها: "تمكنت وحدة تابعة للبحرية الملكية على بعد حوالي 189 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الداخلة من إنقاذ قارب كان على متنه 91 مرشحًاً للهجرة غير النظامية".

وأوضح البيان أن الأفراد الذين كانوا على متن قارب الهجرة غير الشرعية "ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء".

و"تلقى المعنيون الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل"، وفق البيان.