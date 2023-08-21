"بلو بيتل" ينتزع صدارة شباك التذاكر الأمريكية من "باربي"‎

بعد محافظته على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية لأربعة أسابيع، تراجع فيلم "باربي" إلى المركز الثاني ليحل مكانه فيلم "بلو بيتل" للأبطال الخارقين، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق فيلم "بلو بيتل" للمخرج البورتوريكي أنخيل مانويل سوتو والذي يدور حول تلميذ تستولي على جسده خنفساء تمنحه قوى خارقة، 25,4 مليون دولار في الصالات الأمريكية والكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى الدور الرئيس في الفيلم الممثل الأمريكي شولو ماريدوينيا البالغ 22 عامًا.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم "باربي" الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة باربي المصنوعة من قِبل شركة "ماتيل"، في العالم الحقيقي مع صديقها كن، وقد حقق إيرادات بلغت 21,5 مليون دولار.

ودخل هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدت بطولته مارغو روبي وراين غوسلينغ، الأسبوع الماضي تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم "أوبنهايمر" الذي أخرجه كريستوفر نولان وأدى بطولته كيليان مورفي محققًا 10,6 ملايين الدولارات.

ويتناول الفيلم، الذي تبلغ مدته 3 ساعات، المحطات الرئيسة في حياة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (1904-1967) الذي اخترع القنبلة الذرية.

وتلاه في المرتبة الرابعة فيلم "تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام" مع إيرادات بلغت 8,4 مليون دولار.

أما المركز الخامس فكان لفيلم "باكستريت دوغز" الذي يدور حول انتقام كلاب من مالكها السابق الذي تخلى عنها، مع 8,3 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية:

6- "ميغ 2: ذي ترنش" (6,7 مليون دولار)

7- "توك تو مي" (3,2 مليون دولار).

8- "هانتد مانشن" (3 ملايين دولار).

9- "ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان" (2,7 مليون دولار).

10- "ذي لاست فوياج أوف ذي ديميتر" (2,5 مليون دولار)