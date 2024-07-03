المغرب.. توقيف 3 متهمين بـ"النصب والتحايل" على الحجاج

أوقفت السلطات المغربية 3 متهمين بـ "النصب والتحايل" على الحجاج حيث أوهموا من يريدون أداء المناسك في الديار المقدسة بأنهم يستطيعون منحهم تأشيرات استثنائية.

وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف امرأة وموظف عمومي وشخص ثالث على ذمة القضية.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن عملية الضبط والتفتيش أسفرت عن حجز دفاتر شيكات ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر بأسماء عديدة، علاوة على مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما تم العثور بحوزة المشتبه بهم على أوراق ملونة في حجم العملات الورقية يشتبه في كونها تستعمل في عمليات النصب والاحتيال.

وتولت السلطات المختصة التحقيق في القضية.