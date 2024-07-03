logo
منوعات

المغرب.. توقيف 3 متهمين بـ"النصب والتحايل" على الحجاج

المغرب.. توقيف 3 متهمين بـ"النصب والتحايل" على الحجاج
الكعبة المشرفة المصدر: AFP
محمد بركة
محمد بركة
03 يوليو 2024، 11:38 ص

أوقفت السلطات المغربية 3 متهمين بـ "النصب والتحايل" على الحجاج حيث أوهموا من يريدون أداء المناسك في الديار المقدسة بأنهم يستطيعون منحهم تأشيرات استثنائية. 

وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف امرأة وموظف عمومي وشخص ثالث على ذمة القضية.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن عملية الضبط والتفتيش أسفرت عن  حجز دفاتر شيكات ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر بأسماء عديدة، علاوة على مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. 

كما تم العثور بحوزة المشتبه بهم على أوراق ملونة في حجم العملات الورقية يشتبه في كونها تستعمل في عمليات النصب والاحتيال.

وتولت السلطات المختصة التحقيق في القضية.

المغربالحجاجمكة المكرمة

أخبار ذات صلة

ملياردير هندي يقيم حفل زفاف لــ52 زوجًا من العائلات الفقيرة
ملياردير هندي يقيم حفل زفاف لــ52 زوجًا من العائلات الفقيرة
لبنان.. سقوط زعيم عصابة سطو مسلح روّعت المواطنين
لبنان.. سقوط زعيم عصابة سطو مسلح روّعت المواطنين
بينها لومبرغيني وبورش. محاكمة الجزائريين المتورطين في قضية "السيارات الفارهة"
بينها لومبرغيني وبورش. محاكمة الجزائريين المتورطين في قضية "السيارات الفارهة"
قصة صادمة.. أم تعترف بإنهاء حياة ابنها المصاب بمرض عضال
قصة صادمة.. أم تعترف بإنهاء حياة ابنها المصاب بمرض عضال
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC