تأجيل فيلم وثائقي عن أوزي أوزبورن قبل ساعات من عرضه الأول

قررت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تأجيل عرض الفيلم الوثائقي "أوزي أوزبورن: العودة إلى الوطن"، الذي كان من المقرر بثه مساء الاثنين 18 أغسطس على قناة "بي بي سي وان"، وذلك بعد أقل من شهر على وفاة نجم الروك العالمي عن عمر ناهز 76 عاما.

ولم تكشف "بي بي سي" عن أسباب التأجيل أو موعد جديد للبث، مكتفية بتأكيد أن التفاصيل ستُعلن في الوقت المناسب.

والفيلم الذي تبلغ مدته 59 دقيقة، كان أُعلن عنه لأول مرة عام 2022 كمسلسل بعنوان "من المنزل إلى الملجأ"، قبل أن يتحول إلى فيلم طويل نتيجة تدهور الحالة الصحية لأوزبورن.

ويتناول العمل السنوات الأخيرة من حياته، مقدّما صورة مؤثرة عن علاقته بزوجته شارون وأطفالهما، الذين رافقوه خلال معاناته مع المرض.

وكان أوزبورن قد توفي في 22 يوليو إثر إصابته بسكتة قلبية، إضافة إلى معاناته من مرض الشريان التاجي وباركنسون. وأصدرت عائلته بيانا مؤثرا أعربت فيه عن حزنها الكبير، مطالبةً باحترام خصوصيتها.

وبحسب مصادر مقربة، فإن زوجته شارون تعيش حالة حزن عميق، في وقت يحرص فيه أبناؤهما الثلاثة على دعمها والتواجد الدائم إلى جانبها.

وحظي المغني البريطاني بموكب وداعي مؤثر في مدينة برمنغهام في 30 يوليو، حيث احتشد الآلاف لتوديعه، فيما تحوّل شارع برود إلى مزار للمعجبين الذين وضعوا الزهور والبطاقات قرب نصب بلاك ساباث التذكاري.