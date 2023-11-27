على مشارف COP28 بالإمارات.. جهود مغربية حثيثة لتحقيق الانتقال الطاقي

كما التزم بإعادة حجم انبعاثات الغازات الدفيئة إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990، بالنسبة للدول الصناعية الكبرى، وتبادل المعارف والتكنولوجيا ومواكبة الدول لبعضها البعض في مسار الانتقال نحو اقتصاد أخضر.

وعمد المغرب فور اختتام أشغال مؤتمر الأطراف COP7 بمراكش، للتوقيع على بروتوكول كيوتو، رغم تصنيفه ضمن الدول الأقل إصدارا لانبعاثات الغازات الدفيئة.

وشكلت مصادقة المغرب في سبتمبر 2016 على اتفاقية باريس للمناخ، مرحلة انتقالية أغلقت صفحة بروتوكول كيوتو، لتضم أهدافا جديدة أبرزها تقديم كل دولة خطة عمل مناخية وطنية، أو ما يعرف باسم المساهمة المحددة وطنياً، عملا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما تضمنت إقرار إجراءات مناخية للعمل على ضبط ارتفاع درجة حرارة الكوكب دون 1.5 درجة مئوية، ثم تقديم الدول الصناعية الكبرى للتمويل الكافي إلى الدول النامية لتسريع انتقالها الطاقي وبنائها لاقتصادات مقاوِمَة لآثار التغير المناخي.

بذلك أضحت المحافظة على البيئة تحتل مكانة مهمة في السياسات العمومية للمغرب، باعتباره من أوائل البلدان التي انخرطت في الوعي العالمي بهذه القضية المهمة.

ويخصص المغرب، من سنة إلى أخرى، استثمارات ضخمة للتكيف مع التغيرات المناخية، جاعلا من التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا، ونموذجا جديدا للتنمية.

ومن بين المنجزات التي تم تحقيقها في هذا المجال، نجد إحداث المنصة العالمية للبحث والاختبار والتكوين في مجال الطاقة الشمسية سنة 2017، وكذا معالجة وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير وحدات شمسية في بيئة صحراوية، وتصميم الحلول المبتكرة للتخزين الحراري والكهربائي، وتطوير تطبيقات صناعية للطاقة الشمسية الحرارية.