إليسا: أحببت مسلما متزوجا (فيديو)

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا الجدل بتصريحاتها الأخيرة خلال برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه النجمان المصريان أحمد وعمرو سعد.

وتطرقت إليسا للحديث عن "المساكنة" بين الرجل والمرأة قبل الزواج، مشيرة إلى أنها لا ترفضها، إلا أنها لم تفعلها.

وقالت "أنا مش ضد فكرة المساكنة، لأن أغلب الزيجات التي لم تنجح؛ سببها أن الطرفين لم يعيشا مع بعضهما فترة أطول، ولو كان القانون يسمح بالمساكنة لطبقته".

وتدخل عمرو سعد، مؤكدا رفضه لفكرة المساكنة، موضحا "أنا ضد الموضوع ده تماما، إني أجيب بنت تقعد مع ولد عنده 16 سنة دي قلة أدب، لأن أكتر حد بيتأذي في الحاجات دي هي البنات، حتى في أوروبا البنات بتتبهدل بسبب العلاقة دي".

"أحببت مسلما متزوجا"

وكشفت إليسا خلال المقابلة أنها أحبت رجلا مسلما، لكنها عندما علمت أنه متزوج قررت تركه، رافضة بناء سعادتها على تعاسة امرأة أخرى.

وشددت الفنانة اللبنانية، على أنها ابنة بيئتها، وترفض أن تكون زوجة ثانية، مشيرة إلى أنها لن تكرر التجربة نهائيا، حتى لو اضطرت لمخالفة قلبها.

يذكر أن عدة شائعات جديدة، تناولت اقتراب موعد زفاف إليسا، من رجل كانت كشفت عن علاقتها به خلال الوثائقي الأخير لها على نتفلكس.

وأكد مصدر قريب من الفنانة اللبنانية، أنها تستعد للزواج في إيطاليا خلال العام الجاري، إلا أن إليسا لم تؤكد أو تنفِ الخبر.