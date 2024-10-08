وفاة المُلحن المصري الشاب محمد عبد المجيد

توفي، مساء اليوم، المُلحن المصري الشاب محمد عبدالمجيد، بشكل مُفاجئ، وسط صدمة أسرته وأصدقائه والمقربين منه، الذين قالوا إنهم تلقوا الخبر من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضجت مواقع التواصل، مُنذ قليل، بخبر وفاة المُلحن الشاب، بعد كشف أحد أصدقائه عن تفاصيل الوفاة، وأفاد محمد حامد، أحد أصدقائه المُقربين، أن المُلحن محمد عبدالمجيد، تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، وانخفاض في ضغط الدم، عندما كان في إحدى صالات "الجيم".

وأشار إلى أنه تم نقله إلى المُستشفى، من أجل التدخل الطبي، لكنه توفي بعد وصوله المُستشفى بقليل.

وطلب صديقه من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء للمُلحن الشاب محمد عبدالمجيد، بالرحمة والمغفرة، وذكر أنه كان يتمتع بأخلاق طيبة، وسيرة حسنة.

وكان المُحلن الشاب محمد عبدالمجيد، قد نشر صورة له، وهو يحمل "الغيتار" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصاحبه تعليق حمل الكثير من التفاؤل والأمل، قبل أقل من 24 ساعة، قال فيه: "إللي جاي حلو جدًا جدًا"، وهو ما أثار تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بين نبأ وفاته والمنشور المُتداول، والذي قال عنه نُشطاء السوشيال ميديا، إنه "كان متفائلاً بوفاته"، وفق تعبيرهم.

ووصف صديقه استشعاره لوفاته من خلال منشوره على "فيسبوك"، قائلاً: "هل ربنا أنعم عليه وشاف خاتمته الحلوة قبل ما يموت، وألهمه الكلام ده؟، سبحان الله الحي الذي لا يموت، حقيقي الدنيا فانية وما تستاهلش".

وحقق المُلحن الشاب، نجاحًا واسعًا من خلال تعاونه مع اللبنانية مها فتوني، بأغنية "الصبر جميل"، التي حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، إذ احتفل المُلحن الراحل، في أغسطس الماضي، بتحقيق الأغنية 180 مليون مُشاهدة على موقع "يوتيوب"، وتخطيها مليار مُشاهدة على تطبيق "تيك توك".

ويُشار إلى أن أغنية "الصبر جميل" من كلمات أحمد العزب، وألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع ميكس وماستر لعمرو الخضري، هذا إلى جانب وجود مشاريع غنائية جديدة للمُلحن الراحل، كان قد أشار إليها سابقًا، دون ذكر تفاصيل عنها.

والجدير بالذكر أن محمد عبدالمجيد، تعاون، مؤخرًا، مع المغربية بسمة بوسيل، في إحدى أغنياتها الأخيرة، التي عادت من خلالها للغناء، في أغنية وصفها بأنها تُناصر المرأة، بحسب ما أفاد سابقًا في تصريحات مُتلفزة.