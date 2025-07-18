بعد 19 عاماً.. مصطفى الآغا يودّع "الحلم"

أعلن الإعلامي السوري مصطفى الآغا عن اختتام رحلته الطويلة مع برنامج "الحلم"، الذي ارتبط باسمه على مدى نحو 19 عاماً عبر شاشة MBC، وذلك بعد تقديمه الجائزة الكبرى الأخيرة التي بلغت قيمتها مليون دولار.

وكتب الآغا عبر "إنستغرام": "تشرفت على مدى 19 عاماً بتقديم جوائز ⁧‫#الحلم‬⁩ عبر شاشة MBC و امس قدمت جائزة ⁧‫#المليون_دولار‬⁩ وهي آخر ظهور لي في الحلم. ‏كل الشكر لمجموعة MBC ولفريق الحلم المستمر عبر الشاشة الاحلى والاكمل والاجمل والأمثل".

وفي منشور آخر، استذكر الآغا أبرز المحطات التي مر بها خلال البرنامج قائلاً: "على مدى 19 عاماً، كان قلبي ينبض بسرعة أكبر من المعتاد وأنا اترقب سماع صوت شخص تغيرت حياته مع الحلم".

وأضاف الإعلامي السوري: "آلاف العوائل ممن ربحوا الملايين أو منحهم الحلم علاجاً أو مأوى أو حقق احلامهم في عمل تجاري او دراسة جامعية وكنت اينما ذهبت يمازحني الناس سائلين (وين المليون) (بدي حلمي يتحقق)، ولكنني آثرت أن اتوقف عن تقديمه رغم رغبة القائمين عليه بالبقاء والاستمرار، فالحياة لا تتوقف وعجلتها تدور وكل واحد منا يبحث عن حلمه الذي يحقق طموحه".

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وقد تفاعل جمهور الآغا بشكل واسع مع إعلان مغادرته للبرنامج، معبرين عن دعمهم له ومتمنين له المزيد من النجاحات في مشواره الإعلامي، ومطالبين بعدم الغياب عن الشاشة والبقاء على تواصل دائم معهم.

يذكر أن مصطفى الآغا انضم إلى مجموعة MBC عام 1996، حيث تولى منصب مدير البرامج الرياضية، وقدم البرنامج الشهير "صدى الملاعب".

وخلال مسيرته، نال العديد من الجوائز، منها "أفضل مذيع رياضي عربي" و"أفضل إعلامي رياضي" و"أفضل مذيع نشرات رياضية" لعدة مرات.