الحدأة.. طائر جارح ينشر الجحيم في الغابات (فيديو)

تقرأ في عينيه ما يضمر من شر قادر على فعله، نظراته حادة ومنقاره جارح، يبسط جناحيه متباهيا بجمال مظهره الذي يشي بحجم الخطر؛ إنه طائر الحدأة، هذا المتهم بنشر النار حيثما حل، بطريقة لا تخلو من الدهاء.

الحدأة؛ طيور جارحة من الفصيلة البازية التي تعيش في المناطق الدافئة من العالم، وفي المناطق الريفية وقرب مصادر المياه.

تتغذى على لحوم الفئران والحمام والطيور والحيوانات الصغيرة الأخرى، وبعض أنواعها الأوروبية تتغذى على القواقع وتسمى حدأة القواقع.. ومع اختلاف ألوانها ومواقع وجودها، تجتمع في أمر واحد، وهو نقل النار وإشعال الجحيم.