طفلة تكشف جريمة والدتها في الروضة.. والشرطة تتدخل

اعتقلت الشرطة الأمريكية أمًّا تدعى كيدرا جونسون؛ لمحاولتها قتل زوجها أمام طفلتها رميا بالرصاص، وذلك بعد نشوب شجار بينهما في منزل العائلة.

قصة "العنف المنزلي" تسردها الطفلة

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الشرطة اكتشفت الجريمة التي وقعت هذا الأسبوع، عندما كتبت طفلة المتهمة، وهي في مرحلة الروضة قصة داخل فصلها، سردت خلالها تفاصيل إطلاق والدتها النار بواسطة مسدسها على والدها في منزلهم، الواقع بمنطقة "لونغليف أوك كوف" في ولاية أرلينغتون الأمريكية.

وكتبت الطفلة في القصة: "طلبت أمي من أبي الخروج من المنزل؛ لأنه كان يدخن كثيرًا، ثم دخلا في شجار كبير".

وتابعت: "بعد ذلك ضرب أبي أمي على عينها، ثم قالت له والدتي: "انظر ماذا فعلت"، وسحبت مسدسا من تحت السرير، وأطلقت عليه النار ثلاث مرات، ولكنها لم تصبه، ودخلت طلقات الرصاص في الحائط".

وقالت الطفلة في قصتها، إن والدتها طلبت من والدها النوم في سيارته، وألّا يعود إلى المنزل وإلا ستطلق النار عليه مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته قناة WREG التلفزيونية الأمريكية، فإن المرشدة الاجتماعية في روضة الطفلة قرأت قصتها، وسارعت في إبلاغ قسم خدمات الأطفال بالولاية الأمريكية، عن إساءة معاملة محتملة.