طفلة تكشف جريمة والدتها في الروضة.. والشرطة تتدخل
اعتقلت الشرطة الأمريكية أمًّا تدعى كيدرا جونسون؛ لمحاولتها قتل زوجها أمام طفلتها رميا بالرصاص، وذلك بعد نشوب شجار بينهما في منزل العائلة.
قصة "العنف المنزلي" تسردها الطفلة
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الشرطة اكتشفت الجريمة التي وقعت هذا الأسبوع، عندما كتبت طفلة المتهمة، وهي في مرحلة الروضة قصة داخل فصلها، سردت خلالها تفاصيل إطلاق والدتها النار بواسطة مسدسها على والدها في منزلهم، الواقع بمنطقة "لونغليف أوك كوف" في ولاية أرلينغتون الأمريكية.
وكتبت الطفلة في القصة: "طلبت أمي من أبي الخروج من المنزل؛ لأنه كان يدخن كثيرًا، ثم دخلا في شجار كبير".
وتابعت: "بعد ذلك ضرب أبي أمي على عينها، ثم قالت له والدتي: "انظر ماذا فعلت"، وسحبت مسدسا من تحت السرير، وأطلقت عليه النار ثلاث مرات، ولكنها لم تصبه، ودخلت طلقات الرصاص في الحائط".
وقالت الطفلة في قصتها، إن والدتها طلبت من والدها النوم في سيارته، وألّا يعود إلى المنزل وإلا ستطلق النار عليه مرة أخرى.
وبحسب ما ذكرته قناة WREG التلفزيونية الأمريكية، فإن المرشدة الاجتماعية في روضة الطفلة قرأت قصتها، وسارعت في إبلاغ قسم خدمات الأطفال بالولاية الأمريكية، عن إساءة معاملة محتملة.
وعلى إثر البلاغ، دخل أفراد من الشرطة يوم الإثنين الماضي، إلى منزل العائلة من باب المرآب، حيث وجدوا الأم التي تبلغ من العمر 28 عاما تتجول داخله، وتبين أن لديها أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عام واحد إلى ستة أعوام.
وأوضحت الشرطة أن جميع الأطفال لم يصابوا بأي أذى، ونقلت حضانة اثنين منهم إلى جدتهما، بينما سلمت الطفلين الآخرين إلى رعاية خالتهما.
كما وعثرت الشرطة على مسدسين داخل المنزل حيث تمت مصادرتهما.
وكشفت الشرطة أنها اعتقلت الأم، ووجهت إليها أربع تهم حول التعريض المتهور للخطر.
وأفادت الأم خلال التحقيقات معها، بأن "جميع أطفالها كانوا في غرفتهم عند نشوب الشجار مع زوجها".
وأطلقت الشرطة سراح الأم بعد توقيعها على تعهد شخصي، ومن المقرر بدء محاكمتها في يوم 23 فبراير المقبل.