العراق.. تسمم أكثر من 150 بعد تناول وليمة عرس (صور)

وأشار المصدر إلى أن جميع المصابين يخضعون للعلاج الآن في المستشفى العام بالمحافظة، مؤكدا أن مركز الرعاية الصحية ما زال يسجل حتى الآن دخول مصابين جدد أكلوا من الوليمة نفسها.

وبينت عدة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، المرضى على أسرة المستشفى، بعضهم من الأطفال وآخرون بالغون؛ إذ ظهرت عليهم علامات الألم، تحت إشراف عدد من الأطباء.