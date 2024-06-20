العراق.. تسمم أكثر من 150 بعد تناول وليمة عرس (صور)
تسمم نحو أكثر من 100 شخص في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غرب العراق، جراء تناولهم الطعامَ في وليمة بأحد الأعراس.
وأفاد مصدر طبي من صحة الأنبار لـ"إرم نيوز " مساء اليوم الخميس، أن دائرة صحة الأنبار سجلت 150 إصابة تسمم، بين صفوف معازيم أحد الأعراس، جراء تناولهم الطعام في وليمة الغداء.
وأشار المصدر إلى أن جميع المصابين يخضعون للعلاج الآن في المستشفى العام بالمحافظة، مؤكدا أن مركز الرعاية الصحية ما زال يسجل حتى الآن دخول مصابين جدد أكلوا من الوليمة نفسها.
وبينت عدة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، المرضى على أسرة المستشفى، بعضهم من الأطفال وآخرون بالغون؛ إذ ظهرت عليهم علامات الألم، تحت إشراف عدد من الأطباء.