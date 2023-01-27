رجل أعمال أمريكي ينتحر من سطح فندق بعدما طلبت زوجته الطلاق

أقدم رجل أعمال أمريكي على الانتحار بإلقاء نفسه من سطح فندق شهير في ميدان التايمز بمدينة نيويورك، وذلك بعد يوم من تقدم زوجته بطلب طلاق في المحكمة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "ديل تشيني"، 46 عاماً، وهو أب لثلاثة أبناء، قفز في الساعة 6:30 من مساء الأربعاء الماضي من سطح مطعم يقع في الطابق الـ 54 بفندق "حياة سنتريك"، مما أدى لوفاته على الفور.

ورفضت عائلة تشيني الحديث لوسائل إعلامية حول سبب انتحار ابنها، أو الكشف عن تفاصيل الحادث.