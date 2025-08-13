الترويكا الأوروبية ترغب في إعادة فرض العقوبات على إيران

9 قتلى في انفجار بمصنع للمتفجرات في البرازيل (فيديو)
من موقع الانفجار
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 12:46 ص

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل تسعة أسخاص، هم ستة رجال وثلاث نساء، في انفجار عرضي وقع الثلاثاء في مصنع للمتفجرات في جنوب البلاد.

ووقع الانفجار قرابة الساعة السادسة صباحا في منطقة كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، لويسانا غيمارايش.

وأظهرت صور نشرها عناصر الإطفاء بعد السيطرة على الحريق مساحة شاسعة مليئة بالحطام.

وأعلنت السلطات في بادئ الأمر أنّ الانفجار خلّف تسعة مفقودين قبل أن تؤكّد مقتلهم جميعا.

وقال الكولونيل هادسون ليونسيو تيكسيرا، وزير الدولة للأمن العام، في تصريح للصحافيين "لم يعد هناك أيّ أمل في العثور على ناجين من بين الأشخاص التسعة الذين كانوا في ذلك الموقع".

واستمرت عمليات البحث تحت الأنقاض ساعات عدة وشاركت فيها فرق من الكلاب البوليسية.

ونُقل سبعة جرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.

وأوضحت المتحدّثة باسم إدارة الإطفاء أنّ "منطقة الانفجار دُمّرت بالكامل. في دائرة شعاعها حوالي 1.5 كيلومتر، تضرّرت منازل، تضرّرت مبان، وحدثت موجة صدمة هائلة".

وقال مسؤولون في شركة إيناكس برازيل، مالكة المصنع، خلال مؤتمر صحافي إن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.

