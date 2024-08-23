كشف الممثل المسرحي التونسي لمين النهدي، في حديث لـ"إرم نيوز"، عن تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مؤخرا، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وظل داخلها لأيام، ما تسبب في توقف عرضه المسرحي الجديد "المهفات".

وأكد في تصريحاته أنه تماثل للشفاء، وعاود نشاطاته الفنية، منذ أيام قليلة، ويُمارس حياته العملية بشكل طبيعي.

وواصل القول، لـ"إرم نيوز": "أنا بخير حاليا، وعكة صحية بسيطة، نتيجة الإرهاق، وعدم تناول الأدوية في أوقاتها، لقد أراد الأطباء بالمستشفى، أن يطمئنوا على حالتي الصحية، طلبوا مني المكوث في المستشفى لأيام، والحمد لله على ما حدث".

ونوه إلى أن الوعكة الصحية التي تعرض لها، لم تعطل من عروض مسرحيته الجديدة "المهفات".

وأشار إلى أن "العرض توقف لأيام قليلة فقط، خلال الفترة التي مكثت بها في المستشفى، ليومين، أو ثلاثة"، مؤكدا أنه "عاود العمل على عروض مسرحية المهفات على الفور".

كما أعرب عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي حققتها مسرحية "المهفات" في تونس، مؤكدا على استمرار عرضها، وتقديم عروض أخرى جديدة، على مدار الأيام القليلة المقبلة، حيث قال إنه تبقى قرابة أربعة عروض للمسرحية، سيجري تقديمهم خلال الأيام المُقبلة.

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ومن ناحية أخرى، أعلن النهدي، من خلال "إرم نيوز"، عن استعداده لخوض تجربة مسرحية جديدة، إلى جانب "المهفات" التي يجري عرضها حاليا، إلا أنه يتكتم على تفاصيلها في الوقت الحالي.

وأوضح: "أعكف حاليا على الجلسات النقاشية الخاصة بالمسرحية الجديدة، ونقوم بالتحضير لها من أجل الاستقرار على التفاصيل والخطوط الرئيسية الخاصة بالعرض المسرحي الجديد".

وأنهى النهدي حديثه معنا، عن عشقه للمسرح، الذي يرى أنه يعني الكثير بالنسبة له، حيث مشواره الفني الطويل الحافل بالأعمال المسرحية الهامة، على مدار سنوات طويلة: "المسرح هو أبو الفنون، علاقة خاصة بيني وبين المسرح، وشعور كبير بالسعادة في الوقوف على خشبة المسرح، وتفاعل الجمهور مع أعمالك كممثل، مردود إيجابي وشعور لا يمكن وصفه".