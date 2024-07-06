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إندونيسيا ترحل 13 تايوانيا يشتبه في ارتكابهم "جرائم إلكترونية خطيرة"

إندونيسيا ترحل 13 تايوانيا يشتبه في ارتكابهم "جرائم إلكترونية خطيرة"
عناصر من الشرطة الإندونيسية يعتقلون متهمين بجرائم إلكترونيةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
06 يوليو 2024، 7:01 ص

رحَّلت إندونيسيا 13 مواطنا تايوانيًّا يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة لمواجهة إجراءات قانونية في تايوان، بحسب "رويترز". 

وقالت المديرية العامة للهجرة في بيان، أمس الجمعة، إنه يشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية، وغسل أموال، وتهريب مخدرات.

وأفاد المدير العام للهجرة، سيلمي كريم، في البيان: "بعد فحص شامل أجراه ضباط الهجرة، تبين أن المتهمين هم من مرتكبي جرائم خطيرة في تايوان".

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وفي الشهر الماضي، ألقت وكالة الهجرة القبض على 103 من حاملي جوازات السفر التايوانية، وهو أكبر اعتقال هذا العام، للاشتباه في إدارة عملية جرائم إلكترونية من جزيرة بالي.

وذكرت تايوان أنها أبلغت أن حوالي 14 فقط من مواطنيها متورطون.

وقال مكتب الهجرة الإندونيسي، إن شرطة تايوان شاركت في مرافقة التايوانيين.

جرائمتايوانإندونيسيا

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