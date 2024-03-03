لأول مرة في الوطن العربي.. ترجمة مسلسل "عتبات البهجة" إلى لغة الإشارة
أعلنت شركة "العدل غروب" ترجمة مسلسل "عتبات البهجة"، وهو أحدث إنتاجها الدرامي إلى لغة الإشارة، في تجربة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي.
وقال بيان نشرته الشركة على حساباتها الرسمية عبر موقعي فيسبوك وإنستغرام، إن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة العمل الدرامي ليكون مفهوما لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.
وأوضحت بأن القرار جاء "إيمانًا بأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة وتماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم".
وفي وقت سابق، وجه أبطال المسلسل عبر مقطع فيديو تحية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال لغة الإشارة.
ويجسد النجم يحيى الفخراني ضمن أحداث المسلسل شخصية "بهجت الأنصاري" وهو "يوتيوبر" أحيل إلى التقاعد فلجأ إلى صناعة محتوى هادئ ومستنير يناقش القضايا الاجتماعية والإنسانية الراهنة بشكل جديد.
والمسلسل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب المصري البارز إبراهيم عبد المجيد، فيما قام بالمعالجة التلفزيونية مدحت العدل، وتولى الإخراج مجدي أبو عميرة.
وعبّر إبراهيم عبد المجيد في حوار سابق مع "إرم نيوز" عن سعادته بتحويل روايته إلى مسلسل بالنظر إلى ثقل أسماء صناع العمل، لكنه أعرب عن تحفظه بشكل عام على المقارنة بين العمل الفني والنص المأخوذ عن الرواية.
وقال: "بشكل عام الأديب حين يكتب رواية أو قصة قصيرة يحظى بمساحة حرية نسبية لا تتوافر لصناع أي عمل فني الذي يواجه أعباءً وقيودًا وحسابات كثيرة، منها التسويق، والميزانية، والإعلانات".