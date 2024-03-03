لأول مرة في الوطن العربي.. ترجمة مسلسل "عتبات البهجة" إلى لغة الإشارة

أعلنت شركة "العدل غروب" ترجمة مسلسل "عتبات البهجة"، وهو أحدث إنتاجها الدرامي إلى لغة الإشارة، في تجربة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي.

وقال بيان نشرته الشركة على حساباتها الرسمية عبر موقعي فيسبوك وإنستغرام، إن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة العمل الدرامي ليكون مفهوما لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.

وأوضحت بأن القرار جاء "إيمانًا بأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة وتماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم".