المغرب.. الأسواق تستعيد نشاطها في المناطق المتضررة من الزلزال
استعادت أسواق ومحال تجارية بإقليم الحوز في المغرب أنشطتها التجارية وحركتها المعتادة، كما بدأت الحياة تعود لطبيعتها عقب الزلزال الذي ضرب الإقليم والمناطق المجاورة.
وشهد السوق الأسبوعي في منطقة آسني توافد أعداد كبيرة من المواطنين للتبضع والتسوق، وقال عبد الرحيم، وهو من سكان قرية "أيت يحيى" المتضررة من الزلزال، لـ "إرم نيوز": "توجهت للسوق رفقة جيراني وأبناء عمومتي لشراء المواد الأساسية والغذائية، إنه قدر الله، لا راد لقضائه، الحياة لا تتوقف، ونحاول التغلب على مخاوفنا وهلعنا والانخراط من جديد في روتين الحياة".
وفي منطقة سكّورة نواحي مدينة ورزازات، المتضررة بدورها من الهزة الأرضية المدمرة، وصلت شاحنات الخضار والفواكه والسلع إلى السوق الأسبوعي الذي يُعقد كل اثنين، ويعد أكبر سوق في إقليم ورزازات.
إلى ذلك، دفعت البضائع الوفيرة واكتظاظ السوق إبراهيم القادم من قرية إيمي نولاون للتأكيد على أن "جميع المنتوجات متوفرة رغم الزلزال، نحاول التغلب على مخاوفنا وطيَّ الصفحة".
وعقب الزلزال الذي أودى بحياة 2946 قتيلا، وخلف 5674 جريحا، وفق آخر الإحصائيات، بذلت السلطات جهودا حثيثة لتشجيع اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن على المساهمة في دعم عودة الأنشطة التجارية في المناطق المتضررة إلى سابق عهدها.