المغرب.. الأسواق تستعيد نشاطها في المناطق المتضررة من الزلزال

وفي منطقة سكّورة نواحي مدينة ورزازات، المتضررة بدورها من الهزة الأرضية المدمرة، وصلت شاحنات الخضار والفواكه والسلع إلى السوق الأسبوعي الذي يُعقد كل اثنين، ويعد أكبر سوق في إقليم ورزازات.

إلى ذلك، دفعت البضائع الوفيرة واكتظاظ السوق إبراهيم القادم من قرية إيمي نولاون للتأكيد على أن "جميع المنتوجات متوفرة رغم الزلزال، نحاول التغلب على مخاوفنا وطيَّ الصفحة".