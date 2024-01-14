ليليا الأطرش تروي تفاصيل حادثة عودتها من الموت (فيديو)

وروت ليليا الأطرش تفاصيل تعرضها للموت في لقاء مع الإعلامي محمد قيس قائلة: "كنت لحالي وفجأة ما بعرف طفى الضو، حرفيا أنا خلاص ما عاد فيا أي اتصال بجسمي، وما بعرف شو اللي صار، إمتا قمت، إمتا فقت، قد إيه ضليت أنا على الأرض، وما بعرف كيف مسكت التليفون وكتبت".

وكشفت الفنانة السورية عما كتبته على هاتفها قائلة: "بعد ما وقعت فجأة ورجعت صحيت بطلت أخاف من الموت لأني اختبرته ولو لثوان، كان عبارة عن غرفة مليانة ضو وبلحظة الضو كله طفى، بلا وجع وبلا أي إحساس، بعده صرت عم أفكر في كل اللي حوليا كيف رح ينوجعوا، كيف رح يحزنوا، أنا ما بعرف كيف بخبرهم إني ما اتوجعت وما حسيت بشي، وإن الموت ما بيخوف وما بيوجع".