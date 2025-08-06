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بعد مقتل ديالا الوادي.. سورية تباغت لصاً اقتحم منزلها (فيديو)

بعد مقتل ديالا الوادي.. سورية تباغت لصاً اقتحم منزلها (فيديو)
لص منزل (تعبيرية)المصدر: yandex
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 1:31 ص

أنهت سيدة سورية من سكان ريف حلب مغامرة لص تسلل إلى منزلها وحاول تنفيذ عملية سطو، إلا أنها باغتته بالرصاص ليفارق الحياة على الفور.

وقررت السيدة، التي تقيم في إحدى قرى بلدة "الخفسة" التابعة لريف حلب الشرقي، التصدي بشجاعة لمحاولة السطو، بعد تسلل أحد اللصوص إلى منزلها.

وتفاجأ اللص بالسيدة تطلق الرصاص باتجاهه ما أدى إلى مقتله على الفور داخل المنزل، وذلك بحسب ما أفاد به "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وعقب الحادثة، وصلت دوريات الأمن العام السوري، وقامت باعتقال المرأة ونقلها إلى أحد السجون، ما فجر حالة من الغضب بين السكان.

وأشار المرصد إلى أن أفراداً من عشيرة السيدة طالبوا بالإفراج الفوري عنها، معتبرين أن ما قامت به دفاع مشروع عن النفس وعن المنزل.

تأتي تلك الواقعة بعد يومين من مقتل الفنانة ديالا الوادي في جريمة سطو مسلح نفذها لص بمعاونة زوجته التي تعمل خادمة لدى الفنانة.

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وأقدم المتهم بالجريمة على قتل الفنانة ديالا الوادي خنقاً بشكل متعمد، وسرق أموالاً ومقتنيات خاصة بها قبل أن يفر من المنزل.

وألقت قوات الأمن السوري القبض على المتهم بعد متابعة الكاميرات في المنطقة وتتبع الاتصالات، بعد وقوع الجريمة بأقل من 24 ساعة.

وتُجري الداخلية السورية تحقيقاتها في الحادثة، مع المتهم وزوجته، بعد إلقاء القبض عليهما، واعترافهما بكامل تفاصيل الجريمة.

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