ضرب زلزال بقوة 6,2 درجة غواتيمالا، ليل السبت/ الأحد (بالتوقيت المحلي)، وفق ما أعلن "مركز المسح الجيولوجي الأمريكي".

وأفاد شهود عيان وسكان بأنهم شعروا بالزلزال القوي، كذلك شعر به سكان السلفادور ونيكاراغوا المجاورتين، وفق "فرانس برس".

وأكدت مصادر محلية بأنه "لم يُبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الدول الثلاث".

ووقع الزلزال عند الساعة 8,53 مساء (02,53 ت غ) وكان مركزه على بعد 8/ كم جنوب شرق مدينة "خالابا" وعلى عمق 265,5/ كم.

وأعلن "معهد رصد الزلازل" في السلفادور أن قوة الزلزال بلغت 5,9 درجات، بينما سجل مرصد نيكاراغوا قوته عند 5,2 درجة.

ولم تبلغ سلطات الحماية المدنية في دول أمريكا الوسطى الثلاث عن إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

وتقع أمريكا الوسطى على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة من "النشاط التكتوني" المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين وعبر حوض المحيط الهادئ.