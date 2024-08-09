قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وجُرح 26 آخرون، اليوم الجمعة، بعدما اصطدمت حافلة بجسر في أنقرة، بحسب حصيلة أولية صادرة عن حاكم العاصمة التركية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، وقع الحادث قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ت غ) عندما اصطدمت حافلة الركاب الآتية من إسكيشهر في وسط البلاد بجدار جسر على طريق سريع على مقربة من أنقرة، ما استدعى تدخل عدد كبير من سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة، على ما ذكرت محطة "تي آر تي" التلفزيونية التركية العامة.

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وقال محافظ أنقرة واصب شاهين، الذي أوردت كلامه المحطة: "لم يكن هناك أي أثر للفرامل في المكان ما يدفع إلى الظن أن السائق قد غفا".

وبوشر التحقيق في الحادث.