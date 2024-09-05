طلق زوجته في حفل زفافهما لسبب "غريب"

أقدم عريس مغربي على تطليق زوجته خلال حفل زفافهما، بسبب اعتراضه على فستانها، حيث أمرها بارتداء الزي التقليدي الأمازيغي، كونه من أصول أمازيغية، إلا أنها رفضت.

وفي التفاصيل التي تناولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الساعات الماضية، أن العريس صاحب الأصول الأمازيغية طلب من عروسه ارتداء الزي التقليدي الأمازيغي خلال حفل الزفاف، كونه يعكس تراثهم الثقافي الذي يتمسك ويفخر به.

قوبل طلب العريس بالرفض من العروس، بسبب تمسكها بالحداثة، ورغبتها في ارتداء فستان بتصميمات حديثة يظهر جمالها.

واندلعت مشادة كلامية بين العروسين، تطورت إلى مشاجرة بين عائلتي العروسين، هدد خلالها العريس عروسه بتطليقها إن لم تستجب لرغبته؛ الأمر الذي لم يؤثر ولن يغير في قرار الزوجة، ليقوم العريس بتطليقها واصطحاب عائلته والذهاب من الحفل.

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وتصدرت الواقعة حديث النشطاء على مواقع التواصل بالمغرب، إذ تباينت الآراء حول موقف العريس والعروس، بينما سخر آخرون من الموقف برمته.

وأكد البعض أنه لا بد من الحفاظ على التراث الثقافي، والحرص على ارتداء الأزياء التي تعكس هذا التراث، مؤيدين موقف العريس، بينما رأى البعض الآخر أن حفل الزفاف هو بمثابة "ليلة العمر" التي تحلم بها كل فتاة، ومن حقها اختيار الزي الذي تفضله.