نجوى كرم تقيم حفلاً فنياً حاشداً في المغرب

وقاد الفرقة الموسيقية التي رافقت نجوى كرم المايسترو إيلي العليا، وقدمت الفنانة خلال الحفل العديد من أغنياتها المنوعة ما بين القديمة والجديدة.

وشارك الجمهور المغربي الفنانة الغناء، وكانت سهرة مليئة بالموسيقى اللبنانية الأصيلة والمواويل التي تفاعل معها المغربيون.