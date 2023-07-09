نجوى كرم تقيم حفلاً فنياً حاشداً في المغرب
أشعلت الفنانة اللبنانية أجواء "الدار البيضاء" بحفل فني شهده المغرب، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 3 آلاف شخص.
وخصت "شمس الأغنية اللبنانية" كما يطلق عليها، المغرب والملك، بموال غنائي قالت فيه: "المغرب شعبها الطيب ملكها هيي مِلكنا ونحنا ملكها ما زال محمد السادس ملكها ما رح بهمها غدر الدياب".
وقاد الفرقة الموسيقية التي رافقت نجوى كرم المايسترو إيلي العليا، وقدمت الفنانة خلال الحفل العديد من أغنياتها المنوعة ما بين القديمة والجديدة.
وشارك الجمهور المغربي الفنانة الغناء، وكانت سهرة مليئة بالموسيقى اللبنانية الأصيلة والمواويل التي تفاعل معها المغربيون.