إيران تغلق مجمعًا تجاريًا بسبب دخول فتيات من دون حجاب

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الجمعة، أن لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتنسيق مع الجهات الأمنية أغلقت مجمعا تجاريا في مدينة قم وسط إيران، بسبب دخول فتيات إليه من دون حجاب.

ومجمع "مهر وماه" يقع على الطريق السريع الذي يربط مدينة قم بالعاصمة طهران ويشغّل قرابة 700 موظف وموظفة، ويعد من أهم المراكز التجارية والسياحية، وتم افتتاحه عام 2015، وأقيم على أرض مساحتها 40 ألف متر مربع.