إيران تغلق مجمعًا تجاريًا بسبب دخول فتيات من دون حجاب
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الجمعة، أن لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتنسيق مع الجهات الأمنية أغلقت مجمعا تجاريا في مدينة قم وسط إيران، بسبب دخول فتيات إليه من دون حجاب.
ومجمع "مهر وماه" يقع على الطريق السريع الذي يربط مدينة قم بالعاصمة طهران ويشغّل قرابة 700 موظف وموظفة، ويعد من أهم المراكز التجارية والسياحية، وتم افتتاحه عام 2015، وأقيم على أرض مساحتها 40 ألف متر مربع.
وقال موقع "قم نيوز" الإخباري، إنه "بجهود لجنة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر في محافظة قم، تم إغلاق مجمع مهر وماه التجاري الواقع على طريق قم السريع".
وأضاف الموقع إن "عملية الاغلاق جاءت بعد ورود تقارير ووثائق مصورة عن دخول فتيات من دون حجاب إلى المجمع التجاري"، مشيراً إلى أن لجنة الأمر بالمعروف طالبت مسؤولي المجمع بمنع دخول الزبائن من دون حجاب، لكنهم لم يفعلوا ذلك".
وعلى الرغم من إعلان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري أنه تم تفكيك شرطة الآداب في البلاد، لكن هذه الشرطة لا تزال تواصل عملها في مدن مختلفة.
وأغلقت السلطات الإيرانية في الأيام الماضية العديد من الأماكن التجارية والسياحية بذريعة دخول فتيات غير محجبات.
وتشهد إيران التي تفرض الحجاب على النساء منذ عام 1979، احتجاجات شعبية ضد النظام منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني عقب اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بالحجاب.
وخلفت هذه الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع نحو 500 قتيل وأكثر من 18 ألف معتقل، فيما أعدمت السلطات حتى الآن اثنين من المتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر أحدهما في طهران والثاني بمدينة مشهد شمال شرق إيران.
ورفع المتظاهرون العديد من المطالب من بينها الحرية وعدم فرض الحجاب على النساء في إيران.