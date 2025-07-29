نجم فيلم The Dark Knight Rises.. مصرع الممثل الإسرائيلي ألون أوبوتبول

لقي الممثل الإسرائيلي الشهير ألون أوبوتبول، المعروف عالميًا بدوره كالدكتور بافيل في فيلم The Dark Knight Rises، مصرعه عن 60 عامًا، بعد أن تم انتشاله من البحر صباح اليوم الثلاثاء على شاطئ "هبونيم" الشهير قرب تل أبيب.

وأفاد شهود عيان أن أوبوتبول قال إنه يشعر بتوعك بعد خروجه من المياه، قبل أن ينهار فجأة.

وبحسب موقع "ميرور" هرع المسعفون إلى المكان وحاولوا إنعاشه لأكثر من ساعة، لكنهم لم ينجحوا في إنقاذه. ولم تُعلن بعد الأسباب الدقيقة لوفاته.

ومن أبرز أدوار أوبوتبول العالمية، دور عالم نووي روسي تُطارده شخصية "باين" (الذي أداه توم هاردي) في The Dark Knight Rises. كما شارك في أفلام Rambo III، والمسلسل الأمريكي Snowfall، وFBI: International، وNCIS: Los Angeles، وHawaii Five-0، وغيرها.

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وفي آخر أعماله، ظهر أوبوتبول بدور "عاموس شابيرا" في مسلسل The German، وقدم صوتًا في مسلسل الرسوم المتحركة Pantheon. كما شارك في FBI: International، وظهر كضيف في مسلسلات أخرى مثل Hawaii Five-0 وNCIS: Los Angeles.

