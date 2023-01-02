طرق تساعدك على الشعور بالثقة حيال جسدك
الأجسام النحيلة والبشرة الصافية والشعر الصحي اللامع، كله ضمن ما يتم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشغل اهتمام نسبة كبيرة من الأشخاص حول العالم.
لكن هل تعلم أن مشاهد "الكمال" تلك تجعل الكثيرين في حالة انتقاد مستمرة لمظهرهم وأجسادهم؟
بحسب تقرير لمجلة "يو تانعو" يقول الخبراء النفسيون إن المظاهر النموذجية تجعل مُشاهدها يواجه مشاعر سلبية مزعجة، وتقلل من احترامه لجسده وتنتزع منه ثقته بنفسه.
من هنا يطرح الخبراء بعض النصائح التي قد تساعدك في مواجهة تلك المشاعر بشكل صحي:
توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين
تظهر الأبحاث أن "الرغبة بتغيير المظهر"، ما هي إلا مرحلة يمر بها الأشخاص خاصة خلال المدرسة الثانوية، وقد تستمر معهم حتى مرحلة البلوغ.
ويقول الخبراء إن رغبة البعض في الحصول على شعر خلاب أو ساقين طويلتين تبعدهم عما يميزهم، ويقوض إحساسهم بقيمهم الذاتية.
هنا ينصح الخبراء بضرورة تركيز الأشخاص على صفاتهم المميزة والجذابة، والابتعاد عن مقارنة أنفسهم بالآخرين، فذلك يقلل من أفكارهم السلبية حول الأشياء التي يودون تغيرها في مظهرهم.
ركز على ما تستطيع تغييره
بدلًا من إنفاق طاقتك على التمني لو كنت أطول أو أقصر، ينصحك الخبراء بتوجيه تركيزك نحو أمر يمكنك تغييره.
وهنا يؤكد الخبراء أن الحياة لا تدور حول صورة الجسد فقط، بل يجب التركيز على تنمية الشغف والمواهب والهوايات.
اختر ملابسَ تشعرك بجاذبيتك
لا تنتظر أن تفقد وزنك الزائد لشراء ملابس جديدة، بل اختر قطعًا من شأنها أن تضيء مظهرك وتجعلك تشعر بمزيد من الثقة.
ويقول الخبراء إنه كلما شعرت بتحسن تجاه نفسك، حفزك ذلك على إجراء تغييرات إيجابية.
اندمج في قضية ما
يقول الخبراء إن كل "ما تركز عليه ينمو"، فحاول تطوير الصفات التي تقدرها في نفسك، بدلاً من أن تتحسر على شكل جسدك.
واعرف أن العديد من الأبحاث قد أظهرت أن المكافآت التي تجنيها من تركيزك في قضية ما سترفع معنوياتك، وتجعلك تشعر بتحسن تجاه نفسك.
عامل نفسك كما تعامل الآخرين.. بل أفضل
تحدث مع نفسك بالطريقة ذاتها التي تتحدث فيها مع صديقك المفضل، فكر في تغيير نبرة صوتك لنبرة حب وتقدير.
كن لطيفًا وصبورًا مع نفسك وضع ملاحظات لاصقة على مرآتك، كاقتباسات تلهمك وتحفزك وترسم الابتسامة على شفتيك.
وتذكر أن التغيير يستغرق وقتًا، وكلما تدربت على التعاطف مع ذاتك، أصبحت قادرًا على الاعتناء بنفسك بشكل أفضل.
خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي
لا بد أنك ترى نسخة ساحرة ومنظمة من حياة من تتابعهم على مواقع التواصل، إذ أثبتت بضع دراسات سهولة شعورك بقلة الرضا تجاه نفسك عند الاندماج بصور أو حسابات بعض مشاهير السوشيال ميديا.
هنا ينصحك الخبراء بضرورة إلغاء متابعة كل شخص يبث فيك طاقة أو مشاعر سلبية.
كما يقول الخبراء إن تحديد وقت لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لا يجب أن يكون مقصورًا على الصغار فقط، بل على الكبار كذلك. فبدلاً من قضاء ساعات على إنستغرام، اتصل بأصدقائك وتحدث معهم عبر الهاتف، واخرج لمقابلهم شخصيًّا واقض معهم وقتًا ممتعًا.