طرق تساعدك على الشعور بالثقة حيال جسدك

الأجسام النحيلة والبشرة الصافية والشعر الصحي اللامع، كله ضمن ما يتم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشغل اهتمام نسبة كبيرة من الأشخاص حول العالم.

لكن هل تعلم أن مشاهد "الكمال" تلك تجعل الكثيرين في حالة انتقاد مستمرة لمظهرهم وأجسادهم؟

بحسب تقرير لمجلة "يو تانعو" يقول الخبراء النفسيون إن المظاهر النموذجية تجعل مُشاهدها يواجه مشاعر سلبية مزعجة، وتقلل من احترامه لجسده وتنتزع منه ثقته بنفسه.

من هنا يطرح الخبراء بعض النصائح التي قد تساعدك في مواجهة تلك المشاعر بشكل صحي: