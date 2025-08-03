بعد القبض عليه.. من هو شاكر "دنجوان تيك توك"؟

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على البلوغر شاكر محمد حمزة صاحب الحساب الشهير "شاكر محظور دلوقتي" والملقب بـ"دونجوان تيك توك" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ضمن حملة أمنية أسفرت عن القبض على عدد كبير من مشاهير السوشال ميديا في مصر، أبرزهم "سوزي الأردنية" و"أم مكة" و"أم سجدة".

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إن القبض على شاكر جاء في إطار ورود عدة بلاغات ضده تتضمن اتهامه بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وهو مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري "غير مرخص" وبرفقته "مدير أعماله" وضُبط بحوزتهما كمية من مخدري "الحشيش والآيس" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وقبل ساعات قليلة من إلقاء القبض عليه، قال شاكر في بث مباشر عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" إنه "يتعرض لحملة ممنهجة تتضمن اتهامات مسيئة ومعلومات مزيفة"، مؤكدًا عزمه "اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أصحابها دون استثناء"، وفق قوله.

وولد محمد شاكر حمزة عام 1995 بمدينة "المنصورة" بمحافظة الدقهلية، والتحق في البداية بكلية الهندسة، إلا أنه لم يكمل دراسته بها، ثم انتقل إلى كلية الشرطة وتخرج فيها عام 2017 بتفوق، ليعين لاحقًا في رتبة "نقيب" بمحافظة أسوان.

ورغم استقراره المهني، قرر ترك العمل الأمني لأسباب عائلية خاصة، ليبدأ بعدها فصلًا جديدًا من حياته بعيدًا عن الزي الرسمي.

ودخل شاكر إلى عالم "السوشال ميديا" جاء عبر منصة "Clubhouse"، حيث حقق تفاعلًا كبيرًا وشهرة بين المستخدمين، ما جعله يخوض تجربة جديدة عبر منصة "تيك توك" في بدايات العام الماضي.

ووصلت شهرة شاكر إلى العالمية، حيث وُضعت صوره في مطار إنجلترا وعدد من الميادين الكبرى في لندن، ليصبح أول مؤثر مصري يحقق هذا الظهور الدولي من خلال محتوى" تيك توك".

ويبلغ عدد متابعي شاكر الملقب بـ "دونجوان تيك توك"، نظرا لوسامته وقوامه الرياضي، نحو 4.7 مليون على "تيك توك"، وقرابة 900 ألف على "إنستغرام".