logo
منوعات

طائرة سعودية تتوقف اضطرارياً بسبب حادث (فيديو)

طائرة سعودية تتوقف اضطرارياً بسبب حادث (فيديو)
طاشرة تابعة للخطوط الجوية السعودية المصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
11 يوليو 2024، 11:44 ص

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية لحادث، أجبرها على التوقف الاضطراري وإنزال الركاب دون تسجيل إصابات.

وقالت الشركة الحكومية، إن الدخان انبعث من أحد إطاراتها خلال هبوطها في مطار باكستاني، ليتم إيقاف الطائرة وإنزال الضيوف بسلام.

d2d76c14-a898-4f01-82bb-695bf8067a44

وأوردت قناة "الإخبارية" الرسمية، اليوم الخميس، بيانًا للخطوط السعودية، قالت فيه إنها "توضح أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور عبر الرحلة رقم SV792، وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات".

وتابع البيان الذي أرفق مع صور للطائرة، أنه "تم إيقاف الطائرة فورًا وإنزال الضيوف وطاقم الطائرة كافة بسلام".

f2a9c6cd-966d-4a05-90c9-e89a5bc5abfb

وأظهرت الصور الطائرة متوقفة خارج المدرج، مع وجود سلم نجاة لإنزال الركاب، فيما بدت آثار مواد إطفاء الحريق على أحد الإطارات.

حوادث الطائرات

أخبار ذات صلة

5 طرق للتغلب على "رهاب" الطائرة
5 طرق للتغلب على "رهاب" الطائرة
مصر.. مشجع الزمالك يرفع دعوى طلاق لسبب "طريف"
مصر.. مشجع الزمالك يرفع دعوى طلاق لسبب "طريف"
بعد انتكاسات العائلة.. الأمير ويليام يرتدي جهازًا لمراقبة صحته
بعد انتكاسات العائلة.. الأمير ويليام يرتدي جهازًا لمراقبة صحته
الكويت.. اعتزال المنشد ومغني الشيلات عبدالله الطواري
الكويت.. اعتزال المنشد ومغني الشيلات عبدالله الطواري
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC