طائرة سعودية تتوقف اضطرارياً بسبب حادث (فيديو)

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية لحادث، أجبرها على التوقف الاضطراري وإنزال الركاب دون تسجيل إصابات.

وقالت الشركة الحكومية، إن الدخان انبعث من أحد إطاراتها خلال هبوطها في مطار باكستاني، ليتم إيقاف الطائرة وإنزال الضيوف بسلام.

وأوردت قناة "الإخبارية" الرسمية، اليوم الخميس، بيانًا للخطوط السعودية، قالت فيه إنها "توضح أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور عبر الرحلة رقم SV792، وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات".

وتابع البيان الذي أرفق مع صور للطائرة، أنه "تم إيقاف الطائرة فورًا وإنزال الضيوف وطاقم الطائرة كافة بسلام".

وأظهرت الصور الطائرة متوقفة خارج المدرج، مع وجود سلم نجاة لإنزال الركاب، فيما بدت آثار مواد إطفاء الحريق على أحد الإطارات.