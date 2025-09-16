غضب جمهور جين هاكمان بعد استبعاده من تكريم جوائز إيمي

عبر جمهور الممثل الأمريكي الراحل جين هاكمان عن غضبهم بعد استبعاده من التكريم في حفل جوائز إيمي، الذي يُكرّم نجوم التلفزيون والترفيه الذين رحلوا مؤخرا.

وعُرض مونتاج التكريم في مسرح بيكوك بلوس أنجلوس، وضم إشادات بنجوم بارزين مثل فينس جيل، وليني ويلسون، وأوزي أوزبورن، وديفيد لينش.

وأثار استبعاد هاكمان، إلى جانب نجوم كبار آخرين مثل جوناثان جوس، وكوني فرانسيس، وفال كيلمر، غضب المشاهدين الذين عبروا عن استيائهم عبر موقع "إكس".

وغرّد أحد المعجبين: "أين كان جين هاكمان في حفل التأبين؟" وقال آخر: "هل أغفلوا جين هاكمان؟".

وتساءل ثالث: "هل فاتني تكريم جين هاكمان؟" بينما علق آخر: "شاهدت الحفل فقط لأجل حفل التأبين، لكنهم أغفلوا كثيرا من النجوم".

وعلى الرغم من غيابه عن قائمة التكريم التلفزيونية، إلا أن هاكمان مدرج ضمن قائمة أوسع للنجوم الراحلين على موقع إيمي الإلكتروني، التي تضم أسماء أخرى مثل بولي هوليداي وغراهام غرين.

وكان هاكمان الذي توفي عن عمر 95 عاما ترك إرثا فنيا غنيا، شمل أعمالا تلفزيونية بارزة مثل مسلسل "أنا أتجسس" عام 1965، وحصد جوائز مهمة منها جائزتا بافتا وثلاث جوائز غولدن غلوب، منها جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في "ذا رويال تينينباومز" عام 2002.

ووُلد هاكمان في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، وشارك في أفلام ناجحة مثل "بوني وكلايد" (1967) و"ذا فرينش كونيكشن" (1971)، ويُعتبر من أبرز ممثلي جيله، حيث استمرت مسيرته الفنية لأكثر من أربعين عاما.

وعُثر على هاكمان وزوجته، عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا (65 عاما)، ميتين ومحنطين جزئيا في قصرهما في سانتا فيه في شهر فبراير الماضي.

وأظهرت التحقيقات أن أراكاوا توفيت بسبب متلازمة هانتا الرئوية (HPS) في حمام المنزل قبل أيام من وفاة هاكمان الذي كان يصارع الخرف.

وأشار تقرير تشريح الجثة إلى أن أراكاوا عانت أيضا من تراكم السوائل في صدرها وتصلب طفيف في الأوعية الدموية المغذية للقلب والجسم عند وفاتها.