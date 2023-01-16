روسية شاركت آخر "سيلفي" قبل تحطم طائرة نيبال بلحظات
نشرت المدونة الروسية، إيلينا باندورو، 33 عاما، آخر صورة لها قبل لحظات من وفاتها بحادث تحطم الطائرة النيبالية.
وشاركت إيلينا صورة "سيلفي" عبر ستوري إنستغرام، فور اقتراب الطائرة من مطار بوخارا الدولي، معبرة عن حماسها، حيث علقت: "اذهب إلى نيبال!".
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن "إيلينا" كانت تعمل في مجال التواصل الاجتماعي، وكانت كثيرة السفر، حيث وثقت مقاطع من رحلاتها حول العالم في حسابها على إنستغرام، الذي يتابعها فيه أكثر من 1000 شخص.
ومنذ إعلان الخبر، ضجت صفحة إيلينا بكلمات الحزن والتعازي لوفاتها، حيث أشار أصدقاؤها إلى أنها كانت تتمتع "بروح لطيفة".
وفاة جميع الركاب
وكانت الطائرة المتوجهة من كاتماندو إلى بوخارا، قد شوهدت وهي تتمايل على ارتفاع منخفض، قبل تحطهما.
وأدى الحادث إلى وفاة جميع ركاب الطائرة، البالغ عددهم 72، والذين ينتمون لجنسيات مختلفة؛ من هنود وروس وإيرلنديين وأستراليين وفرنسيين وأرجنتينيين.
وقال مسؤولون إن عمليات البحث ما زالت مستمرة حتى الآن، للعثور على 4 جثث ما زالت مفقودة.