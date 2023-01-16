روسية شاركت آخر "سيلفي" قبل تحطم طائرة نيبال بلحظات

نشرت المدونة الروسية، إيلينا باندورو، 33 عاما، آخر صورة لها قبل لحظات من وفاتها بحادث تحطم الطائرة النيبالية.

وشاركت إيلينا صورة "سيلفي" عبر ستوري إنستغرام، فور اقتراب الطائرة من مطار بوخارا الدولي، معبرة عن حماسها، حيث علقت: "اذهب إلى نيبال!".