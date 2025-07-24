تدوينات أطفال سوريين تكشف وجع الحرب من الداخل (صور)

كشفت اعترافات حديثة لأطفال سوريين شهدوا أو عاشوا بالقرب من اشتباكات وأعمال عنف مسلحة، عاشتها البلاد في مارس/آذار الماضي، عن جانب آخر للحرب والاضطرابات التي غرقت فيها البلاد.

وتكافح سوريا لتجاوز أحداث الساحل الدامية، عندما لقي مئات المدنيين مصرعهم في حوادث قتل وقعت خلال اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وأخرى يطلق عليها محلياً "الفلول" في إشارة لمقاتلين كانوا من قوات نظام بشار الأسد السابق.

لكن قصاصات ورقية دوَّن عليها مجموعة من أطفال منطقة الساحل السوري، مشاعرهم، كشفت عن أثر عميق تركته تلك الأيام والأحداث التي استمرت لأيام، في نفوس أولئك الأطفال، ويبدو أنهم لن ينسوها قريباً.

وأظهرت القصاصات الملونة، مشاعر حزينة وندوباً نفسية عميقة لدى مجموعة أطفال خضعوا لجلسة دعم نفسي للتخلص من ذكرياتهم الأليمة، ليتبين للمنظمين والمرشدين أن كل تلك الذكريات ترتبط بأحداث آذار الدامية.

وتناقل عدد من النشطاء والمدونين السوريين، صوراً لتلك القصاصات المؤثرة، وقد أجاب فيها الأطفال عن سؤال حول اللحظة الأكثر حزناً في ذاكرتهم، لتنهال الإجابات عن يوميات وتداعيات أحداث آذار.

وكتب أحد الأطفال في قصاصة ورقية وردية اللون إجابته التي قال فيها: "زعلت لما مات بابا وما شفتو، اشتقتلك يا بابا.."، وأجاب آخر: "موت بابا في مجزرة بانياس"، وكتب ثالث: "وقت انحرق محل بابا، وقت توفت عمتو وابن عمي وعمو وجدو".

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وتوالت الإجابات الحزينة عن أكثر اللحظات والأحداث حزناً، إذ كتب أحد الأطفال قائلاً: "قتل جيراني اللي بحبن"، وأجاب طفل آخر بالقول: "إنو ابن عما لماما كان أول شهيد ببانياس وكان فاتح صيدلية وكسرولو ياها، ولأن رفقاتي بيزعلونا بلا سبب".

ونُشرت الإجابات الحزينة والمعاكسة لألوان الورق الزاهية التي كُتبت عليها، بالتزامن مع صدور تقرير لجنة تحقيق حكومية في أحداث الساحل، جاء فيه أن أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، قُتلوا في تلك الاضطرابات الأمنية.

ووفق تقرير اللجنة وتحقيقاتها الميدانية التي استمرت لأشهر، فإنها تحققت من مقتل 1426 شخصاً في أحداث الساحل، وبينهم 90 امرأة، والباقون معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة.

ورجحت اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج المعارك العسكرية أو بعد انتهائها، وأكدت أنها اطلعت من مصادر مفتوحة على أعداد إضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها، بسبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات المقابر أو إفادات الشهود الذين استمعت إليهم.

وبدأت أحداث الساحل بهجوم عسكري معاكس شنته قوات "الفلول" على مراكز أمنية ومدنية حكومية، بينها مستشفيات، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، لاستعادة السيطرة على المنطقة بعد ثلاثة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد.

لكن تلك المحاولة التي قُتل فيها أكثر من 200 رجل أمن حكومي، قوبلت برد من فصائل الحكومة التي دخلت في عملية اندماج لتصبح قوة واحدة تتبع وزارة الدفاع، بجانب عشرات آلاف الموالين الذين شاركوا في التصدي لذلك الهجوم.

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وعاشت مدن وبلدات وقرى الساحل أياماً عصيبة خلال تلك الاشتباكات، ووثق كثير من السكان مقتل ذويهم في حوادث مروعة ارتكبها مسلحون في المنطقة، فيما قالت لجنة التحقيق إن نحو 200 ألف مقاتل توجهوا للساحل يومها للتصدي لـ "الفلول".

ويعيش في الساحل المطل على البحر المتوسط، سوريون من الطائفة العلوية التي تنتمي لها عائلة بشار الأسد ووالده حافظ الذي حكم من قبله، بجانب سوريين من الطائفة السنية التي ينتمي لها الرئيس الحالي أحمد الشرع والفصائل التي شاركته في إسقاط حكم النظام السابق والسيطرة على دمشق.

وشهدت أحياء وبلدات وقرى علوية حوادث قتل خلال أحداث آذار، واستمرت لأيام حتى بعد انتهاء المواجهة الرئيسة مع الفلول، واضطر كثير من السكان لمغادرة منازلهم والنوم في العراء بالتزامن مع حملات تفتيش حكومية في المنطقة شهدت في جانب منها عشوائية وفوضى وانتهاكات.

وتشكل أحداث آذار محطة من محطات الصراع المسلح الذي تعيشه سوريا منذ العام 2011، عندما تحولت احتجاجات مدنية ضد حكم الأسد لأعمال عنف مسلحة استدعت تدخلاً ودعماً دولياً لطرفي الصراع، وسط انهيار اقتصادي وأمني وخدمي ومئات آلاف القتلى والمفقودين والمعتقلين وملايين النازحين واللاجئين.

وتسببت سنوات الحرب في ترك عدد كبير من الأطفال السوريين خارج النظام التعليمي، والعيش بظروف قاسية في مخيمات داخل وخارج البلاد، واضطرار الكثير منهم للانخراط في سوق العمل المنهار أساساً.