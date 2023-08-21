نشاطات ممتعة ومسلّية في كوريا الجنوبية بلاد موسيقى K-Pop

في السابق لم تكن كوريا الجنوبية أول بلد يُمكن أن يفكر به السائح عند التخطيط لرحلة إلى آسيا، فالأنظار كلها كانت تتجه إلى القوى الثقافية الكبرى كاليابان والصين.

لكن مع التطور الذي شهدته البلاد في ميادين الموسيقى والدراما والجمال وغيرها، اجتاحت ما يُعرف بموجة " هاليو" وهو الهوس بالثقافة الكورية جميع أنحاء العالم.

وسواء كان الوقت الذي يقضيه الشخص في المدينة بسبب توقف طويل في مطار العاصمة " سيول" قبل السفر إلى أي مكان آخر في آسيا، أو أن العاصمة نفسها هي الوجهة النهائية، فهناك العديد من الأشياء الممتعة التي يُمكن القيام بها.