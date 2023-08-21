نشاطات ممتعة ومسلّية في كوريا الجنوبية بلاد موسيقى K-Pop
في السابق لم تكن كوريا الجنوبية أول بلد يُمكن أن يفكر به السائح عند التخطيط لرحلة إلى آسيا، فالأنظار كلها كانت تتجه إلى القوى الثقافية الكبرى كاليابان والصين.
لكن مع التطور الذي شهدته البلاد في ميادين الموسيقى والدراما والجمال وغيرها، اجتاحت ما يُعرف بموجة " هاليو" وهو الهوس بالثقافة الكورية جميع أنحاء العالم.
وسواء كان الوقت الذي يقضيه الشخص في المدينة بسبب توقف طويل في مطار العاصمة " سيول" قبل السفر إلى أي مكان آخر في آسيا، أو أن العاصمة نفسها هي الوجهة النهائية، فهناك العديد من الأشياء الممتعة التي يُمكن القيام بها.
نجوم الموسيقى الكورية في شارع K-Star
زيارة الشارع الصاخب هذا في منطقة "جانجنام" العصرية في العاصمة أمرٌ لا بدّ منه لمحبي موسيقى ونجوم الكي بوب، وهو شارع مشابه لممر المشاهير في " هوليوود"، إلا أنه يخلد النجوم على شكل تماثيل دب عملاقة تُسمى " جانجنام دولز" بدلًا من النجوم على الرصيف التي تحمل اسم الممثلين العالميين.
وتمثّل 17 مجموعة من تلك التماثيل ذات الألوان الزاهية فرق BTS و Girls Generation و Super Junior و EXO. كما يُعد الشارع مركزًا لشركات الترفيه واستوديوهات الموسيقى.
ارتداء زيّ " هانبوك" خلال زيارة قصر" جيونج بوكجيونج"
من أكثر التجارب الممتعة التي قد يعيشها السائح في "سيول" هي استئجار زيّ "هانبوك" التقليدي الملوّن لارتدائه أثناء التجول في أراضي قصر " جيونج بوكجيونج" أكبر القصور الخمسة التي تمّ بناؤها في العاصمة في عهد مملكة "جوسون" التي حكمت فترة خمسة قرون.
وهذا الزيّ هو عبارة عن chima أي تنورة أو baji أي سروال مع jeojori وهو سترة قصيرة، وإذا ارتديتم هذا الزيّ فستدخلون مجانًا إلى القصر وحدائقه الغنّاء وأيضًا مشاهدة مراسم تغيير الحرس الملكي المَهيبة.
زيارة متحف مخصص للكيمتشي
الكيمتشي هو طبق تقليدي مشهور جدًّا في كوريا الجنوبية، وهو مصنوع من الملفوف المخلّل. يتمّ تقديم هذا الطبق الذي يحبه الفقير والغني مع كل وجبة في المطبخ الكوري، ويعود تاريخه إلى نحو 4000 عام.
والمتحف الموجود في حي " إيزادونغ" في العاصمة مكرّس بالكامل لعرض التاريخ والثقافة المتعلقة بالطعام الوطني الكوري، وما يمكن أن نجده في المتحف قسم يَعرض أنواعًا مختلفة من الكيمتشي، وآخر لتعليم كيفية صنعها ومحطات أخرى لتذوّق هذا الطبق الشعبي.
نزهة في حديقة " بوخانسان" الوطنية
تقع الحديقة على مشارف "سيول" وهي وجهة التنزّه الأكثر شهرة في البلاد، حيث الجداول الخلاّبة وقمم الجرانيت الصخرية، ومناظر المدينة المذهلة إضافة إلى مسارات لممارسة رياضة المشي .
وتُعَد " بايغونداي " التي يبلغ ارتفاعها 836 مترًا ونصف المتر، أعلى قمة في الحديقة التي تبلغ مساحتها نحو 80 كيلومترًا مربعًا والتي تتمتع بتنوع بيولوجي، حيث هناك أكثر من 1300 نوع من النباتات والحيوانات .
كما توجد في الحديقة قلعة عمرها 2000 عام، إضافة إلى 100 معبد بوذي.
اختبار المواهب الغنائية
من أكثر المعالم السياحية انتشارًا في "سيول" هي غرف الغناء التي تسمى "نورابونغ" وهي النسخة الكورية من الكاريوكي، حيث تعجّ هذه الأماكن بالناس عندما تغرب الشمس ، وتغمر موجات الموسيقى الشوارع حتى الفجر.
وبدلًا من الغناء أمام حشد من الناس، تتميّز أماكن الكاريوكي بالعديد من الغرف الخاصة، حيث يمكن للأفراد أو مجموعات صغيرة من الأصدقاء اختبار قدراتهم الغنائية دون أي خجل أو إحراج.
وتتنوّع هذه الغرف ما بين تجهيزات بسيطة إلى فخمة، وغالبًا ما تشمل كرات الديسكو وآلات موسيقية .
شراء منتجات التجميل في "ميونغدونغ"
تشتهر كوريا الجنوبية بمستحضرات التجميل وكل ما يتعلق بالعناية بالبشرة، والتي يمكن شراؤها من متاجر عدّة في " سيول" ولا سيما في شوارع "ميونغدونغ" وهي منطقة تسوّق نابضة بالحياة، حيث توجد أيضًا متاجر لأشهر العلامات التجارية والموضة العالمية.
ثقافة شرب الشاي
جلب الرهبان البوذيون ثقافة الشاي من الصين إلى كوريا الجنوبية في القرن السابع. ومنذ ذلك الحين، أصبح تناول الشاي عنوانًا للاسترخاء والتواصل الثقافي وأيضًا العلاج .
وهناك العديد من المراكز التي تعطي دروسًا في فن تذوّق الشاي واستخدام أنواع معينة وخلاطات مختلفة لعلاج حالات مثل الإجهاد والأرق وعسر الهضم والصداع.
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