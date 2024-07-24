أكّد مدير مستشفى "سهلول" بولاية سوسة التونسية تلقيه، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً من زميله يفيد بتعرض مواطن للدغة ثعبان في بهو قسم الإنعاش، مشيرًا إلى أنه تسرب من إحدى الآلات الموجودة هناك.

وأضاف عبر برنامج "أحلى صباح": ''طلبت من إدارة المستشفى قبل كل شيء التأكد من أسباب وجود المواطن في قسم الإنعاش ليلاً ليتبين أنّه غير مسجل في قائمة المرضى الوافدين على المستشفى ما يعني أن وجوده في ذلك القسم مشكوك فيه''.

وتابع: ''وبعد العودة إلى كاميرات المراقبة تبين أنّ المعني بالأمر دخل المستشفى ليلاً حاملاً في يده كيسًا، وعند وصوله إلى قسم الإنعاش أخرج ثعبانًا نافقًا منه، ووضعه أمام قسم الإنعاش، وأدى مسرحية زاعمًا أنه تعرض للدغة أثناء تطوعه لقتله''.

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وأوضح مدير المستشفى أن المعني بالأمر كان يعمل حارسًا في المستشفى المذكور قبل طرده لأسباب أخلاقية، وفق تصريحه، وأنّ إقدامه على ذلك ليس انتقامًا بل من أجل الإيهام بأن المؤسسة الصحية بحاجة إلى خدمات.

وأكّد أنّه تم الاتصال برجال الأمن، حيث تم تحويله في الحال إلى مركز الشرطة، وعرضه على النيابة العمومية التي أذنت بحجزه لحين البتّ في الحادثة قضائيًا.