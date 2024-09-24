أحمد سعد يستشهد برونالدو وجورجينا في حديثه عن خطبته من طليقته

كشف الفنان أحمد سعد تفاصيل جديدة حول خطبته من طليقته علياء بسيوني، وتعرّضه للسرقة في مطار "ميلانو" عقب حضور حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة.

وأثار أحمد سعد جدلاً جديدًا عن خطبته من طليقته علياء بسيوني، بعد أن استشهد بعلاقة نجم كرة القدم العالمي رونالدو وصديقته وأم أبنائه جورجينا رودريغز، وعلّق قائلاً: "كريستيانو رونالدو وجورجينا مش أحسن مني.. الفرق بس أنهما يعيشان مع بعضهما في بيت واحد، وأنا وعلياء لا".

كما أشار سعد إلى أن علاقته بطليقته علياء بسيوني باتت أفضل في الوقت الحالي، ورجّح أن الأسباب تعود إلى ابتعاد الكثير من الأشخاص من المُقربين منهما عن حياتهما، والذين وصفهم بالمؤثرين سلبًا عليهما، مؤكدًا على استقرار العلاقة بينه وبين زوجته في الوقت الراهن.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من أحمد سعد بعد سرقة مجوهراته بمطار "ميلانو"

في الوقت نفسه، أعلن سعد من خلال مُداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن قيمة الألماس المسروق منه بمطار "ميلانو" تتخطّى 30 قيراطًا، وهو ما يعني أنه فقد مجوهرات بقيمة أكثر من نصف مليون دولار أمريكي.